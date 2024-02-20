前成人片女星Kagney Linn Karter驚傳輕生離世　生前醉心鋼管舞

美國成人片女星Kagney Linn Karter今日（20日）突然傳出死訊，她的友人證實消息，有指她上星期四（15日）於美國俄亥俄州家離世，終年36歲。

美國前成人片女星Kagney Linn Karter驚傳離世消息。(ig@flyingspreadies76)

據外媒報道，Kagney Linn Karter被發現陳屍家中，據指她是輕生離世。Kagney Linn Karter的兩位親友亦立即成立募捐網站為她的母親籌集葬禮費用，更為Kagney Linn Karter成立了紀念專頁。

Kagney Linn Karter被發現陳屍家中，據指她是輕生離世。(ig@flyingspreadies76)

有指Kagney Linn Karter移居俄亥俄州後對學習鋼管舞充滿熱情，甚至自己開設鋼管舞工作室，她對鋼管舞的認真態度，令她的員工及學生都十分佩服。但近年Kagney Linn Karter卻出現心理問題，她努力面對一切，月初她上課時都沒有異樣，但兩星期後便傳出她輕生的消息。

Kagney Linn Karter對學習鋼管舞充滿熱情。(ig@flyingspreadies76)

Kagney Linn Karter甚至自己開設鋼管舞工作室。(ig@flyingspreadies76)

而為Kagney Linn Karter開設網站籌集資金的正是她的學生Rachel和Megan，當時她們都未覺得Kagney Linn Karter有異樣，二人為Kagney Linn Karter母親已經籌集逾11萬多的港元（約14, 000美元）。