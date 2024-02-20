大理寺少卿遊劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖 +角色簡介

《大理寺少卿遊》根據漫畫家RC的古風斷案類作品《大理寺日誌》，由王威執導，魏思遠、黑玉、薑來編劇，丁禹兮領銜主演，週奇友情主演的古裝懸疑探案劇。描述了一位充滿神秘氣息的新上任大理寺少卿李餅，領導著大理寺的團隊，在洛陽這座城市中進行一連串令人心跳加速的解案與冒險活動。劇中主角是一隻白貓，不過大多數時間將以人形出現，貓形特效十分還原動漫角色。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

大理寺少卿遊｜劇情大綱

該劇講述在女帝統治的神都，李餅（丁禹兮飾演）意外捲入一起怪異的案件，協助大理寺明鏡堂眾人解決此案。唐宮夜宴，李餅因受到聖上賞識被提拔為大理寺少卿。在李餅的領導下，大理寺的成員陳拾（周奇飾演）、崔倍（丁嘉文飾演）、孫豹（張奕聰飾演）、王七（嘎嘎馮滿飾演）以及阿裡巴巴（娃爾飾演）等人，攜手穿透神都重重迷霧。他們在相互支持中對抗命運，堅持內心的正義，展開了一段勇敢抗爭的故事。

大理寺少卿遊播出時間｜最新追劇日曆

《大理寺少卿遊》於2月20日起於愛奇藝全網獨播，VIP會員首日更新6集，週三至週日18：00各更新2集。共36集。

大理寺少卿遊官微

大理寺少卿遊｜人物關係圖

待更新。

大理寺少卿遊｜演員

1.李餅（丁禹兮飾演)

能在貓形和人形中切換，人形時也會偶爾展現一些貓的特徵。李餅不僅聰慧果敢，斷案入神，更有著細微至極的觀察力，能夠冷靜應對各種複雜案件。

大理寺少卿遊官微

2.陳拾（周奇飾演）

擅長野外生存，善良憨厚，熱愛美食

大理寺少卿遊官微

3.孫豹（張奕聰飾演）

千杯不醉，沈穩可靠的大理寺司

大理寺少卿遊官微

4.王七（嘎嘎馮滿飾演）

擅長扮女裝和惹事生非的大理寺錄事