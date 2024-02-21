李龍基沒料到未婚妻會被還押候審　對方瞞騙逾期居留或因為自己

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被控告，昨日（20日）於沙田裁判法院提堂，案件押後至4月16日再訊，另於2月28日作保釋覆核申請。李龍基今日（21日）從廣州坐高鐵抵達香港，他抵達後接受傳媒訪問表示：「趕住入去大欖，唔好意思，辛苦晒！」

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

被問到會否趕住買日用品給王青霞，他說：「裏面有得賣嘅，懲教署嗰啲人話裏面有得賣，唔需要喺度買直接入去買都未遲。」講到是否已經相約律師，他表示：「未，因為今朝早佢打俾我，我自己入去（需要律師陪同嗎？）唔需要，探佢咋嘛！填咗身份就可以入去探佢。」至於有否跟未婚妻王青霞聯絡過，他表示：「未啊！我啱啱趕緊返落嚟。」提到自己是否也需要接受入境處調查，他說：「我唔使！（昨晚能夠入睡嗎？）幾晚啦！」

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

講到日後若果未婚妻真的需要被遣返，他說：「若然真係要咁樣冇計，唯有接受現實啦！（為呢件事喊咗幾耐？）諗都諗唔到真係諗都諗唔到搞成咁。」被問到會否覺得未婚妻有所欺騙，他表示：「我覺得佢可能因為我。」提到未婚妻的家人是否知道現階段的情況，他表示：「仲未知，我遲啲會通知佢屋企人，多謝關心！」

李龍基趕往大欖入懲教探未婚妻。(梁碧玲攝)

李龍基趕往大欖入懲教探未婚妻。(梁碧玲攝)

李龍基今日（21日）從廣州坐高鐵抵達香港，他抵達後接受傳媒訪問回應未婚妻王青霞現況。（梁碧玲攝）

李龍基透露未婚妻家人未知道她現時的情況。（梁碧玲攝）

李龍基未婚妻Chris王青霞好恩愛。