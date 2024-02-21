李龍基認從未見過未婚妻證明文件　唔嬲對方呃佢卻嬲爆另一件事

李龍基未婚妻Chris王青霞前日 (19/2) 因逾期居留被入境處扣留調查，根據香港法例，最高可被判監2年及罰款5萬元，而逾期居留人士通常都會被逐出境。王青霞昨日早上在沙田裁判法院提堂，她被控逾期居留等6項控罪，辯方替她保釋，遭裁判官拒絕，須還柙看管，案件押後至4月16日再審。前日身在廣州進行錄影工作的李龍基，回覆傳媒表示清楚發生的事，並透露自己最快也是21日才能回港，故他昨日未能回港陪未婚妻上庭。今日他由內地搭高鐵返港，並第一時間趕往大欖懲教所探望還押中的未婚妻。李龍基抵步西九龍高鐵站時，一臉神情落寞，憂心忡忡，他邊行邊接受記者訪問，談及未婚妻涉案期間更忍不住落淚。

李龍基未婚妻Chris王青霞好恩愛。

有關近日Chris的新聞，李龍基表示已交由法律團隊處理，不便再回應。（）

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基駕車到大欖懲教所探望還押中的未婚妻，需要登記文件並在門外等候，期間他更忍不住爆喊，再度灑下男兒淚，有現場記者即安慰他說：「基哥忍住呀，Chris見到會唔開心㗎！」李龍基接受了傳媒訪問，表示會約見律師，這幾日也收到很多朋友的慰問。被問到可會覺得今年很多是非，李龍基嘆氣道：「唉，一不離二。(係咪犯太歲？) 我攝咗架喇，其實。」他透露接獲懲教所職員致電通知他的未婚妻Chris需要一些日用品。

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基好傷心。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基在等候入內探望時繼續接受訪問，表示有留言未婚妻昨日提堂的案情，他說：「有好多嘢原來我一直都唔知，我真係唔知道會咁大鑊，我先頭以為佢只係過期居留啫，唔知原來仲有咁大件事，原來有好多嘢我係唔知既。(嗰啲偽造文書你係咪都唔知情？) 我未見過。(你未見過啲證書？) 我從來未見過，老實講，佢講咁我咪聽囉，身為佢未婚夫，我無理由樣樣都對佢懷疑，樣樣都去check佢，咁樣好唔畀面，亦都好似對佢好唔信任，咁佢講既，我咪唯有相信。真係唔知道會搞到咁大件事。」李龍基續說：「其實我唔係嬲佢呃我，我係嬲佢無同我商量。其實無嘢架，係咪先？」

李龍基接受訪問。

12月25日Chris在社交網上載與李龍基的搞鬼甜蜜照。（IG：@chrisart1017）

12月25日Chris在社交網上載與李龍基的搞鬼甜蜜照。（IG：@chrisart1017）