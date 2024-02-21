獵冰劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員人物關係圖+角色簡介

《獵冰》由張頌文、姚安娜領銜主演，韓庚、包文婧特別出演的犯罪懸疑劇。 高群書和萬鵬執導，高韓擔任編劇，其中總導演高群書曾指導過經典作品《征服》《風聲》等，經驗豐富。該劇描述了由趙友男領銜的緝毒員警團隊，不屈不撓地追蹤以黃宗偉為首的毒品販運組織，終於成功消滅了製毒集團的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

獵冰｜劇情大綱

在寧靜的沿海城鎮三平市，緝毒隊在一次行動中意外查獲一批新型冰毒，不僅數量龐大且純度極高，這在三平市是前所未見的。 面對這一情況，當地公安部門迅速啟動調查。 轉業至警界的女警官趙友男（姚安娜飾演）利用她那銳利的直覺和洞察力，將調查的矛頭指向了從事化工貿易的黃宗偉（張頌文飾演）。 黃宗偉滿是詭計，但這正激發了趙友男的鬥志，她對黃宗偉進行了無情的追蹤，無論他藏匿於何處，不論其偽裝多麼高明，她總能找到蛛絲馬跡，揭露真相，毫不猶豫地投身於捕捉行動中。 以趙友男為首的公共安全隊伍與黃宗偉領導的製毒及販毒集團之間，展開了一場充滿智慧與勇氣的追逐戰，正如一場精彩絕倫的「貓鼠遊戲」。

獵冰播出時間｜最新追劇日曆

《獵冰》於2月21日18點騰訊視頻全網獨播，VIP會員首播連更15天，首更三集；2月22日-23日更新2集，24日起每日更新1集。共18集。

獵冰｜人物關係圖 （未出）

獵冰｜演員

1.趙友男（姚安娜飾演）

女警，擁有整齊的齊耳短髮和高挑的身材，體能出眾，勇於迎戰挑戰。早期曾在邊防通訊連服務，具備卓越的偵查技能和靈敏的直覺。在連長鄭智堯的啟發下，她決心投身於緝毒員警的職業生涯。她出生於一個傳統的農村家庭，家風重男輕女，但她天生的反叛精神驅使她不斷追求女性的自立與自由。

2.黃宗偉（張頌文飾演）

大毒梟，外觀文質彬彬、誠懇，行事警覺靈敏，思維縝密，面帶難以預測的微笑，內心時刻策畫著驚人的策略，化學才能非凡，善於拉攏人心。

3.阿東 （韓庚飾演）

4.葉阿蘭（包文婧飾演）