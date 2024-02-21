型男視帝與老婆內地拍拖被偶遇舉動超寵妻　曾陷桃色醜聞仍獲信任

現年55歲的視帝馬德鐘向來Keep得極好，高大有型又靚仔的他可說是圈中的不老男神，近年茹素後狀態更是愈來愈Fit。他不時會於社交網分享生活日常，又會與25歲的仔仔馬在驤一起拍攝搞笑短片，不過他看來比仔仔更有型靚仔，完全是搶晒仔仔鏡。網民還來拿他們父子倆的顏值作比較，總是一面倒激讚馬德鐘看來比馬在驤更後生和更靚仔。

馬德鐘真係keep得好好。(胡凱欣 攝)

馬德鐘同囝囝馬在驤曾一起拍廣告鬥CHOK。

日前有網民就於內地一家服裝店偶遇馬德鐘與他老婆張筱蘭，並把照片放到社交網上分享，寫道：「偶遇香港TVB明星馬徳鐘及他的太太在店裡試衣 ，哇 本人超帥，人也很Nice，是開心的一天呀」。馬德鐘在店內與紛絲合照，十分親民。他除了耐心地等老婆慢慢挑選，還為老婆整理試穿的衣服，盡顯溫柔體貼的一面，完全是愛妻號。模特兒出身的馬太搶眼度亦不輸老公，夫妻倆外型突出，氣場強大，真是天生一對。

馬德鐘在服裝店內與粉絲合照。(小紅書)

馬德鐘與太太張筱蘭已結婚28年。（微博圖片）

張筱蘭絕對是學霸一名。（資料圖片）

馬德鐘一家三口。（張筱蘭微博圖片）

馬德鐘太太張筱蘭今日（20/5）舉行新書《健康長壽：香港實證研究》發佈會，獲老公現身撐場。（陳順禎攝）

2011年馬太張筱蘭一度提出離婚，但最後還是決定原諒丈夫。（VCG）

馬德鐘與太太張筱蘭（視覺中國）

馬德鐘與太太張筱蘭(Vcg.com)

馬德鐘與老婆張筱蘭結婚至今30年，一直十分之恩愛，然而兩人亦曾經歷過波浪，甚至不止一次陷入婚姻危機，傳出婚變。2011年初，馬德鐘北上掘金拍劇，被拍到於橫店拍攝電影期間疑似與陳浩民非禮同劇的陳嘉桓。當時事件除了被報道外，更有傳馬太對他徹底失望並要求離婚，還取消了對老公的微博關注。後來馬德鐘發文解釋事件：「就當晩之事件，浩民因醉酒確有行為不當之處。本人亦後悔沒有及時制止。而及後安慰陳嘉桓的行為令人產生誤會，就此要向嘉桓說聲對不起。」事件才告一段落，馬太選擇相信老公，不離不棄，兩人又回復當初的恩愛。

馬德鐘 張筱蘭（FB@張筱蘭）