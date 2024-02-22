亞洲超星團｜網流傳最後18強名單　有參賽者指控節目組：缺錢了？

TVB與內地合辦的綜藝節目《亞洲超星團》已經播到尾聲，隨著日前的第三次公演（三公）落幕，加上日前30強的練習生亦已經回到上海錄製第三次「報票」環節，三公投票於日前（19日）結束，他們便再次進行淘汰，直到選出18強。而進入前18強的練習生則可以於下月初澳門的總決賽舞台上表演，爭取9個的出道機會。



錄影才剛剛結束，便已經有人在網路上發文表示誰被淘汰，亦有一份誰進入18強的名單流出，雖然都用上代號，但也不難拆解。因為他們就是用練習生名字的拼音來爆料誰已經被淘汰，首先剩下的30強練習生有：尹俊嵐、汪穆清、艾克力亞、陳梁、譚奕天、郭殿甲、張勝希、謝鑫、白子奕、趙天翼、梁詩煜、蔡鑫、李權哲、陳鑫昊、鐘駿一、奧利、林士元、愛合、寧浩然、黃奕斌、冼靖峰、文佐匡、張鎬濂、方玉亨、余宗遙、江信熹、金東彬、黃昇大、路己及黃輝雄。

TVB與內地合辦的綜藝節目《亞洲超星團》已經播到尾聲。(胡凱欣 攝)

而網絡上流傳的淘汰名單則有指是：「cx nhr wmq hsd lj fyh zjy yzy ah akly zsx xx」，分別是：蔡鑫、寧浩然、汪穆清、黃昇大、路己、方玉亨、鍾駿一、余宗遙、愛合、艾克力亞、張勝希及謝鑫。代表可以進入18強的有：尹俊嵐、陳梁、譚奕天、郭殿甲、白子奕、趙天翼、梁詩煜、李權哲、陳鑫昊、奧利、林士元、黃奕斌、冼靖峰、文佐匡、張鎬濂、江信熹、金東彬及黃輝雄。

網上流傳的淘汰名單。(網上圖片)

除了有流傳的淘汰名單外，更有指頭3名的結果已經出來了，分別是：江信熹、李權哲、趙天翼。其實18強的名單還未出爐，已經有不少網民說節目組已經「內定」好誰是冠亞季軍，亦是指：「邊個粉絲有錢咪可以繼續玩囉。」因為賽制的設定，他們練習生除了公演舞台獲得的票數外，亦會在每次公演後讓粉絲課金「助力」，助力愈多票數就會愈多，所以亦是一個「鬥錢多」的環節，一些人氣比較低的練習生即使在舞台上有多出色，沒人課金就會比下去，更會被淘汰。

除了有流傳的淘汰名單外，更有指頭3名的結果已經出來了，分別是：江信熹、李權哲、趙天翼。(網上圖片)

網上有拍冠亞季軍已經內定。(網上圖片)

除了內定名單外，更有網民指今次的選秀節目由內地的娛樂公司「樂華娛樂」操縱，今次他們公司派出12合練習生參加比賽，包括有：尹俊嵐、汪穆清、赫沐恩、李逸、王東晨、郭殿甲、梁詩煜、李權哲、陳鑫昊、奧利、張鎬濂及江信熹。12人的團隊中只淘汰了3人，就是赫沐恩、李逸及王東晨，他們3人都是樂華娛樂中人氣比較低的3位。而李權哲及奧利更一直都在頭9名之中，未跌出過頭9位，基本上成團出道已經穩操勝券，連樂華旗下的「BOYHOOD」成員（汪穆清、尹俊嵐、梁詩煜、江信熹、陳鑫昊及郭殿甲）也一直在排名較高的位置，難免被網民指賽果由樂華控制。

BOYHOOD成員（汪穆清、尹俊嵐、梁詩煜、江信熹、陳鑫昊及郭殿甲）。(ig@boyhood__official)

在日前（13日）的時候練習生蔡鑫在微博上發文，指控節目組：「有病吧，淘汰就淘汰，什麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次沒更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？黑白無常都沒你會催，你要說是總決賽所以名單搞緊湊點，那你倒是光明正大的放啊，自己也怕，偷偷摸摸的放一個公告，比賽就是比賽，輸就是輸，贏就是贏，還危險名單，做啥了危險了就，這個節目從頭到尾就沒有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韭菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了什麼線下活動了？」

超星練習生蔡鑫。(微博圖片)

蔡鑫發文指控節目組。(微博圖片)

節目組的社交平台在13日的時間，曾公布了一個危險名單，而危險名單上面有蔡鑫、寧浩然、黃昇大、路己、方玉亨、鍾駿一、余宗遙、愛合、艾克力亞、張勝希、謝鑫、林士元及文佐匡，表示這13 名練習生需要大家的「助力」。立即被名單上的蔡鑫發文炮轟節目組，更問節目組是不是「缺錢了」，要催大家努力一點「課金」。除催課金外，更指節目組沒有為他安排過活動，他一直都在節目都排名在中上的位置，但資源一直都不到他的身上，蔡鑫屬於天加一公司的練習生，其實在內地或是韓國都有點名氣，但可惜還是不夠內地娛樂公司樂華般有地位。

節目組的社交平台在13日的時間，曾公布了一個危險名單。(微博圖片)

蔡鑫除了指控節目組偷偷摸摸發出「危險名單」外，更說節目組不發搶先舞台，對「攻擂台」一方的練習生不公平，因為「守擂」一方的練習生的播出是早一個星期，有充足的時間讓粉絲課金：「哇，搶先舞台嘞？不會攻擂台的選手就真只有一天半的時間給大家投票吧？」最後他亦留言給自己：「可能我這一期比較精彩，所以不發了吧，大家明天記得準時收看哦。」

練習生蔡鑫。(ig@xiaocai__c.i)

蔡鑫除了指控節目組偷偷摸摸發出「危險名單」外，更說節目組不發搶先舞台。(微博圖片)

最新的淘汰結果將於本周六（23日）播出，除了愛合早前已經在直播中承認被淘汰外，其他的大家仍在「斷估」的階段，想知道網絡流傳的名單是否屬實，還是需要看當天的節目播出才能確定。至於有關「黑幕」，節目組是否缺錢就需要由一班練習生站出來說到底存不存在這個問題。

不少網民都在熱討今次的淘汰環節。(網上圖片)

不少網民都在熱討今次的淘汰環節。(網上圖片)

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