專訪｜黃婉君再闖樂壇有3條King做軍師　2R重組先要滿足一個條件

由黃婉君（Rosanne）和妹妹黃婉佩（Race）組成的女子組合2R，當年憑著甜美的外貌，俘虜不少少男的心。轉眼之間，昔日的兩位美少女如今已成為事業型索媽，妹妹Race成為商界女強人，而黃婉君也非常積極，雖然大可蹺起雙手做幸福少奶奶，但她並沒有這樣做，而是協助牙醫老公白恩庭（Derek）夫妻檔經營診所、寫親子書、最近還推出跳唱歌《帥起來 Are You Gonna Show 》，外間好奇「咁有錢仲發明星夢？」黃婉君親自回答大家，還大爆與妹妹初來香港出道時，更遇人不淑，試過被逼遷，又試過出被問價出「飯局」。



Rosanne相隔18年再推出新歌。（潘樂文、趙錦添 攝）

Rosanne今次挑戰跳唱歌。（IG@rosannewong）

場地：BRACES AND FACES

髮型師： SING @ARTFY.LAB

指甲/眼睫毛： @21MARCH_NAILSLASHES

服裝：CHANEL

相隔18年再出新歌 一圓跳唱歌手夢

相隔18年再次出歌，黃婉君表示源於之前代言了一個洗髮水廣告，裡面需要一首廣告歌，與其買歌，不如自己寫，於是她自資五位數打造新歌。再次走進錄影室，黃婉君形容這是一個「Maggic Box」，非常開心和享受，但卻被跳舞難到：「原來我是唱歌就跳不到舞，跳舞就唱不了歌，所以要練到像走路那麼自如。」

雖然已為媽媽，但黃婉君坦言一直沒有放下唱歌，「我覺得在台上唱歌、跳舞是一個未圓滿的夢，在台上又唱又跳真的是令我好滿足，因為做2R時的舞，更多是擺Pose的跳，而我今次是真真正正學跳舞，我就想把這個帶到台上，圓了這個夢。」

Rosanne笑指現時無論做歌手，還是女團都離不開心跳舞元素，所以她都算跟上潮流。（潘樂文、趙錦添 攝）

而屋企女王出歌，全屋3條King傾力參與，黃婉君笑指老公最為落力，在曲風方面多次與監製溝通，最後決定快歌，「好幸運我老公都喜歡音樂，這才娶到我嘛，哈哈。」至於12歲的大仔白迅（Dylan）對音樂好敏感負責「點評」，會和10歲的弟弟白晨（Daniel）一起提出不好的地方，並給予意見，「當他們知道我的歌會在音樂平台上架時，覺得好神奇，好proud of。」

Rosanne的老公和兒子非常支持她今次出歌，還參與其中，給予不少意見。（IG@rosannewong）

初來港發展遇人不淑

回想當年來港發展，黃婉君稱最初和妹妹來港旅行，看到有唱歌比賽便膽粗粗參加，期間被星探發掘，但當時兩人還是大學一年級，所以想讀完書先，對方又真的一直等，等她們畢業後便簽來香港，「雖然我和妹妹自細喜歡唱歌，但我們始終年紀小，所以爸爸就說，如果妹妹想去香港，但妳又不想，這就不能來，因為爸爸相信家姐會照顧妹妹，而且他知道他的女兒是什麼性格，不煙不酒，不喜歡夜蒲，所以才讓我們來香港。」

2R當年初出道有樣貌、有身材，是不少少男心目中的女神。（視覺中國）

青春無敵。（受訪者提供）

不過黃婉君笑指當時其實好傻豬，以為簽了經理人就什麼都可以做，但原來不是，「來港後我們被困住去試音、試鏡等等差不多一年，這一件好難捱，是我們最辛苦的一年。」辛苦都算了，黃婉君回想當時最辛酸的是兩姊妹來到這個陌生的地方，星途仍未正式開始已遇人不淑，被經理人騙，遭房東逼遷：「當時我們來了香港大概3個月，有一日，房東突然同我們講要7日內離開屋企，原來經理人沒有交租，即刻嚇死我和阿妹，然後打給父母哭訴，當時我跟爸爸說覺得自己很沒用。」

在兩姊妹最徬徨的時候，爸爸的一句說話卻讓她們振作起來，「爸爸問我有沒有去做Gym？有沒有練歌？我說有，爸爸就說這就是有在進步、有在練廣東話喇，繼續去吧，之後爸爸還（越洋）幫我們解決了住屋問題。」

Rosanne回想當初離鄉別井來港發展都經歷一段辛酸的日子。（潘樂文、趙錦添 攝）

Rosanne直言當初若不是有父母的支持，就不會有2R的出現。（IG@rosannewong）

姊妹險被騙出席「飯局」

誰不知，遇到下一位經理人，又讓兩姊妹嘗試到前所未有的經歷，黃婉君稱該位經理人當時提出了「不正路的問題」，就是叫她們出席「飯局」，最初她們很單純，還傻傻地以為真的只是吃飯，並不知「飯局」的含意，「不過我和妹妹那時都說不用了，因為我們都不是太喜歡出街，後來問朋友才知道（『飯局』）是什麼一回事。因為對他（經理人）來說，這是錢來的。（當時對方開出的飯局價？）他就說是很大的數字，是你一年都賺不到那麼多。但我們零興趣。」

黃婉君坦言當時人生路不熟又被騙，與妹妹幾乎每晚都在喊，因為父母自細管教好嚴，不喜歡她們玩到好夜，即使沒有工作都要早起去做運動，又會去父母公司幫手，「所以那一年真的好難過，要靠父母喇，又不知道何時有工作。」黃婉君還爆頭一年時，父母是沒有來過香港看她們，原因是：「父母跟我們說，妳們選擇了這條路，就要負責自己的安全，他們連陪我們來香港都沒有，但現在回想是一個幾好的成長經驗。」

Rosanne笑指父母對她們管教好嚴，她們也自細被爸爸「洗腦」，不煙不酒，不喜歡夜蒲。（潘樂文、趙錦添 攝）

此外，黃婉君自爆還有一段有趣的經歷，與妹妹試過由於衣著太清涼，遭警察查身分證，回想起都覺得好笑：「因為我們在新加坡出街都是吊帶背心、小短褲和拖鞋，有一日我們在旺角行街時，突然被警察查身份證，我當時還問為何要check我們？後來公司跟我們說在香港這樣穿是不行的。」

姊妹情深從不比較

幾經波折，與妹妹終於簽約環球唱片，但兩個女仔一齊，外間難免會有比較，而當時傳媒焦點亦較多放在妹妹身上，黃婉君表示並沒有酸溜溜的感覺，作為家姐見到妹妹有那麼多人喜愛錫是一種福氣。她亦從來沒有眼紅過妹妹，「我們感情真的非常之好。工作時又會幫對方整理妝髮，我們是很依賴和需要大家。我有時煲了湯，她回到家會說多謝家姐，不開心時我們又會攬住一齊喊，絕不會因為誰的Fans較多而影響姊妹情。」

Rosanne當年與妹妹Race組成2R來港發展，姊妹情要好，她承認妹妹的Fans比她多，但她都有錫她的Fans。（網上圖片）

Rosanne與妹妹Race至今感情一樣咁好。（陳順禎 攝）

Rosanne亦有保存住2R的作品。（受訪者提供）

無悔早婚 與老公一見鍾情

雖然2R由出道到解散只有八年時間，但黃婉君覺得最緊要開心過。而她亦沒有後悔在30歲黃金之齡下嫁老公，「自細爸爸已細我們，生命中是有階段的，是有每個年齡段要做些什麼，當時我們覺得都夠了，星夢又已經完成了，剛好我30歲，爸爸說30歲要結婚，30-35歲生仔，於是就好自然發生了。」黃婉君又笑指早婚早生的好處就是可早甩身，現時兒子都大了，她可以做自己喜歡的事情：「現在可以說是我人生最自由、最開心的一個階段。」

Rosanne笑指爸爸是她三姊妹生命的幕後大導演，又爆爸爸當年叫她們不要太紅，紅了很難結婚。（潘樂文、趙錦添 攝）

談到與老公的邂逅，黃婉君稱其實未正式當歌手時已認識對方，整個過程很奇妙，當時她初來港半年多都沒有出去見識過香港，後來有朋友從澳洲回港相約她們姊妹見面，就在這次聚會中遇見老公。雖然已事隔多年，但黃婉君現在回想當時與老公一見鍾情的情境，仍露出一副冧爆幸福樣：「我真的見到有盞射燈射住他，然後走到我面前。（有何那麼吸引妳？）靚仔囉，我由細到大都很喜歡混血兒，我老公正是，我當時即刻BlingBling眼。」

但原來黃婉君和老公這段愛情故事能開花結果也並不容易，因為對方當時要在英國讀牙醫專科，她則在娛樂圈發展事業，曾Long-D一段時間，當年科技又沒有那麼先進，二人只能靠互信。黃婉君又笑言：「老公當時同我講擔心我多一點，因為我在娛樂圈這個花花世界，雖然他全班都是女同學，但都是大家姐，他說他真的專心讀書。」

Rosanne自爆對混血牙醫老公白恩庭（Derek）一見鍾情。（IG@rosannewong）

做好賢內助角色

兩人拍拖8年，於2009年終攜手進入人生另一階段，問到老公有何魔力令妳放棄歌唱事業，專心相夫教子？黃婉君直言這是她其中一個選擇，如果要做一個好媽媽，她覺得必須要親力親為湊大自己的小朋友，雖然是累，但非常享受。黃婉君自認是一個很嚴格的媽媽，但又不會去到tiger媽媽那樣，她嚴格在於管理小朋友的健康飲食，自小便培養兩個兒子吃蔬菜的習慣，而且小朋友從未吃過藥，若身體有不舒服，她就幫兒子按摩舒緩，於是妹妹就提議她出書分享這些小心得。

同時，黃婉君也是一位賢內助：「我老公希望我是能夠幫助她，我幫到他，他就會覺得我好愛他，所以為何我要幫助他運作牙醫診所，而且3間診所都是我幫他裝修的，那我老公就可以專心他的工作了，這個就是我做好太太的角色。其實我們都是互相照顧，他賺錢我就可以享受，那他回到家有飯吃、兒子又乖，我又做了我的工作。」

Rosanne稱老公向來都很喜歡聽她唱歌，以前要湊小朋友，她只能湊小朋友睡了，才能偷偷地唱，老公覺得很委屈她，所謂今次她出歌，老公非常支持。（IG@rosannewong）

其實黃婉君大可翹起雙手做幸福少奶奶，但她卻身兼多職，出歌、照顧家庭、打理牙科診所，甚至還有在寫書，而且事事親力親為，她說原因是：「我覺得無論什麼年紀，都要不斷增值自己、嘗試新事物。我是不喜歡靜下來的人，喜歡工作。」

Rosanne不想錯過2個兒子每一個成長階段。（IG@rosannewong）

黃婉君又言就算現時兩個兒子去踢波、打網球、游水亦都是由她接送，因她很珍惜兒子每一個成長階段，每逢比賽定必出席。黃婉君還爆兒子至今仍未有手提電話，返學放學有校車，如果有比賽又可借老師的電話打給我，「他有問我為何別人都有，只有我沒有，我跟他們說暫時還未需要住，其實我是想盡量保留他們那份天真和很簡單的開心，到他們日後長大了，隨時都可以有電話。」

Rosanne稱兩個兒子都沒有遺傳她演藝細胞，性格還跟她與老公相反比較內斂，但兒子知道媽咪和阿姨Race曾是女子組合，覺得很神奇。（IG@rosannewong）

家庭觀念重

黃婉君認自己對家庭觀念好重，原來跟她小時候經歷有關，「我們在馬拉西亞出世，當時父母到新加坡打拼，找生意做，0至7歲期間，他們都不在我們身邊，三姊妹分別放在不同家庭中託兒照顧，所以我們小時候是沒有時間一齊，至到爸爸將我們移民到新加坡，我們以為可以一齊，但原來還是不行，父母又要開工，每逢周末才可以見面，過後又回到分別託兒的阿姨家，我們每次分開都哭得很慘，這樣的生活維持到我們9、10歲，爸爸買到樓，我們才住在一齊，所以我們好珍惜在一起的時間。」

Rosanne認自己對家庭觀念好重。（IG@rosannewong）

Rosanne稱兒時因家庭環境關係，10歲前與父母及兩個妹妹都聚少離多，所以從小就很珍惜家人相聚的時間。（IG@rosannewong）

三姊妹都高顏值。（IG@rosannewong）

2R成姊妹最好回憶

現在興集體回憶，不過黃婉君稱2R暫時未有計劃推出歌曲，因為妹妹的小朋友年紀還細，所以不能抽身，「希望我這首歌紅爆，然後再叫妹妹一齊再出多一首歌。」她又爆經常會與妹妹合唱，當然不少得她們的飲歌《我們的合唱歌》，黃婉君直言每次唱這首歌，回憶自然就會湧上心。

之前2R成軍20週年，Rosanne和Race在車廂裡面開了一個mini concert，唱了多首hit爆歌，勾起大家集體回憶。（IG@rosannewong）

當然不少得這首《我們的合唱歌》，Rosanne笑指每逢屋企過節，爸爸都會叫她和妹妹合唱《我們的合唱歌》。（IG@rosannewong）

Rosanne還親自解答了大家多年的謎團，正確歌詞是「愛情留下了『天窗』」，當時原來是歌詞寫錯。她又表示與妹妹初來港時完全不懂廣東話，是靠去唱K學習。（Youtube截圖）

最後問到《我們的合唱歌》當中有句歌詞，好多人聽了那麼多年都仍在疑惑，究竟是「愛情留下了『篇章』還是『天窗』」？黃婉君親身解答：「是『天窗』，我和妹妹都發現，其實是歌詞寫錯。」

Rosanne曾前往北京電影學院修讀為期半年的導演課程，她說當時吸收了很多知識，加上現在多了不少人生經驗，如果有機會，都可以嘗試拍戲。（潘樂文、趙錦添 攝）