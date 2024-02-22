蔡天鳳逝世一周年媽媽五姐信女兒歸家　化蝶顯靈探望家人給予安慰

譚仔太子爺Chris的28歲老婆蔡天鳳 (Abby) 去年2月24日被發現慘遭謀殺分屍，遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。涉案疑兇是蔡天鳳前夫一家，案件至今仍在審訊當中。蔡天鳳生前與她的媽媽「五姐」感情極好，五姐以大寶寶稱呼她的長女蔡天鳳，以往亦常於抖音分享女兒的生活點滴，女兒的離世對她來說打擊極大，更一度把社交帳號視頻片段全部清空，並設為「私人賬戶」。至去年6月五姐再次更新內容，分享了女兒蔡天鳳的喪禮短片。

Abby與她母親五姐及兩個妹妹。(抖音)

蔡天鳳與前大伯鄺港傑合照。

蔡天鳳（Abby）與丈夫CHRIS不停曬恩愛。（五姐抖音）

名媛蔡天鳳（Abby）遭碎屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

蔡天鳳終年28歲。（互聯網）

五姐至今仍未走出女兒離世的傷痛，昨日五姐再次分享視頻，並撰寫長文掉念女兒離世一周年。五姐寫道：「媽媽善良溫柔大愛的大寶寶 (蔡天鳳) 離開媽媽一周年了，妳突然的離開讓媽媽無法接受，每當觸景生情時，這麼優秀孝順乖巧的寶貝說沒就沒了，好像刀子捅進心臟，就連呼吸都是痛，控制不住的發抖，眼淚情不自禁的流，痛徹心扉的難過 。只有自己經歷過的人才體會到這種撕心裂肺滋味。大寶寶，媽媽也知道你帶著不捨和牽掛去了天國，妳也知道媽媽時常掛念妳，這段時間家裡出現的事情太神奇了。50幾樓經常飛上來這只蝴蝶，媽媽知道大寶寶顯靈了，化身為蝴蝶魂歸家裡，陪伴家人的左右，也是媽媽的一點安慰。」

蝴蝶停在疑似蔡天鳳兒子身上。(影片截圖)

蝴蝶停在五姐手上。(影片截圖)

蝴蝶停在五姐手上。(影片截圖)

片中可見，五姐身前出現的蝴蝶相當有「靈性」，不時停留在「五姐」的手上，以及疑似是蔡天鳳兒子身上，與兩人特別親近，一直願離開似的，難怪五姐會覺得是女兒蔡天鳳化蝶顯靈回來探望他們。

蝴蝶停在五姐手上。(影片截圖)

五姐續說：「大寶寶4個小寶貝們每星期六日或假期，都聚在一起玩相親相愛很暖心。你要過得好好的，媽媽和親家女婿當4個小心肝們像自己親生骨肉一樣盡心盡力照顧和培養好，大寶寶如果有甚麼心願托夢給媽媽喔！媽媽的大寶寶做人的素養，孝順，做事的文化知識，在所有親朋好友們眼裡人見人愛，我們永恆的思念和牽掛。感謝大家時刻的關心、慰問和痛心，衷心感謝香港警方不眠不休為女兒昭雪。」網民都紛紛留言安慰五姐。

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