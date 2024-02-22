中年好聲音2｜12位選手爭十強　3位選手跌入危險區只能活一個

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場，大魔王安雅希獻唱歌神張學友的《李香蘭／秋意濃》，她坦言這首歌是天上爸爸最喜歡的歌，說畢一度眼濕濕。不過雅希是次表現卻可圈可點。



安雅希獻唱《李香蘭／秋意濃》。

安雅希話天上嘅爸爸好鍾意呢首歌。

肥媽指覺得雅希有壓力：「不嬲好鍾意你唱歌，但我覺得呢兩場你畀咗壓力自己，唔好畀壓力自己，要享受個舞台，咁先冇得輸！」慧嫻則指：「呢隻歌對我嚟講，每隻字都應該唱得好圓、好滑，但你呢方面未做得好好。」惟一向要求高的伍仲衡卻正評：「每一次都唔會對你失望，我覺得你廣東話歌愈嚟愈進步，聽到你係花咗唔少時間去學好唱廣東話歌。」

伍仲衡讚安雅希唱廣東話歌有進步，肥媽話雅希有壓力未能Enjoy舞台，而陳慧嫻就話雅希唱得唔夠圓、唔夠滑。

譚輝智挑戰自己之前未聽過嘅歌曲版本，認真大膽。

伍仲衡話譚輝智要執一執懶音。

肥媽叫譚輝智要鞭策自己，如果唔係就要打Pat Pat。

「最強黑馬」譚輝智獻唱《愛與痛的邊緣／有多少愛可以重來》，他表演完後透露之前其實從未聽過普通話版本，為了今次比賽才特意苦練普通話版，認真藝高人膽大！輝智的演出同樣可圈可點，普通話出名水皮的伍仲衡笑言：「其實我聽唔明你普通話唱咩，但覺得幾好聽，而你廣東話有懶音問題，真係要注意一下。」肥媽說：「你上一集真係太好喇，我哋將你個Standard 擺咗喺神枱，所以你跌啲啲都唔得，你要鞭策自己，如果唔係我哋打你蘿柚！」今集賽果非常緊張，12位選手演唱完畢後，共有3位選手因同分齊齊跌落危險區，最終三個只能活一個，到底誰可以逃過一劫？周日晚自有分曉！

感激媽咪為家庭犧牲不少

林若盈曾經為咗媽媽放棄歌手夢。

林若盈講起媽媽時熱淚盈眶。

另林若盈賽前接受製作組訪問時，分享崎嶇的音樂追夢之路；若盈早年曾在台灣參加音樂比賽，原本有機會出道做歌手，可惜屋企突然出事被迫回港，她說：「當時已經傾緊公司，一切好似好順利，但媽咪工作上出現問題，令屋企經濟出現問題，所以我要放低晒所有嘢返番香港。我絕對有唔甘心，但畀我揀多十次、一百次，我都一定會返嚟，因為呢個係家人嘅責任。」若盈說起媽媽時眼濕濕，坦言媽媽為了家庭犧牲很多：「媽媽好偉大，喺爸爸冇再返屋企之前已經留低咗債務，媽咪有一段時間除咗要照顧我哋之外仲要還債，當時一聽到有人行樓梯，就會好自然攞起搖控器閂細電視聲。有時真係有人拍門時，我哋要扮冇人喺屋企。」

林若盈與媽媽。

顏米羔

林若盈

陳蒨葶