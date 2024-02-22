「宅男女神」Rose Ma遊瑞士受盡歧視　兩次遭無禮對待：嬲到黐線

現年30歲的「宅男女神」Rose Ma（馬俊怡）一出道便大受網民歡迎，早年更因為被指撞樣AV女優明日花綺羅，獲封「香港明日花」之稱，Instagram坐擁16.8萬粉絲。近日她發文大呻在瑞士飽受歧視，更被粗魯對待。

Rose Ma。

Rose Ma分享瑞士兩次不愉快事件，她稱在當地被機場職員揶揄聽不懂對方說話，「短短係（喺）瑞士幾日已經受盡歧視 最後一日 去到機場啲counter職員因為用法式英文 我聽得唔清楚，問可唔可以講多一次 佢串到話我講十次你都唔會明 所以算啦 我話可唔可以指一指方向 佢就話我係到做嘢唔係嚟指導你 我忍唔住問點解你要咁樣對我 我真係嬲到痴（黐）線 Ps:我發誓我係超級有禮貌 雖然接觸嘅大部分瑞士人都帶（戴）有色眼鏡 但都仲有少部份人好有禮貌的 起碼入lounge啲人唔會咁嘅態度」。

不過Facebook不時都有福利！（Rose Ma Facebook圖片）

Rose Ma之後再發文表示，原來很多人都在瑞士受到歧視，又指在當地有餐廳職員粗魯對待Rose Ma一行人，「原來咁多人都係瑞士受過歧視 係（喺）依幾日行程入面 入到其中一間餐廳 正正常常坐低咗之後，已經feel到個經理眼神超級不友善 然後行過嚟「泊」一聲擺低餐牌 等咗15分鐘特登唔過嚟幫我哋落單」。Rose Ma強調兩次事件中自己均態度有禮，「成程我哋係超級友善同有禮貌 都無啦啦可以咁 瑞士真係嚇親我」。

Rose Ma自爆在瑞士受盡歧視。（IG圖片）

Rose Ma自爆在瑞士受盡歧視。（IG圖片）