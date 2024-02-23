玲玲友情報｜安德尊同李錦聯真係「死對頭」？　背後原來好暖心

J2節目《玲玲友情報》為麥玲玲師傅主持的清談節目，因她除了是玄學師傅外，在演藝、投資、做生意都有涉獵，所以閱歷亦較普羅大眾豐富。節目中麥玲玲師傅會分享各種光怪陸離、大大小小的奇人異事，十分之有趣。



上集講完一位外地男星在香港蘭桂坊慘「食檸檬」的遭遇，今集麥玲玲師傅就邀請到「鑽石王老五」大王安德尊上節目，當中更提到安德尊的幕前「死對頭」李錦聯。到底他們期後相處又是怎樣？

麥玲玲師傅主持的清談節目，邀請到「鑽石王老五」大王安德尊。（J2節目《玲玲友情報》截圖）

大王安德尊大爆與「死對頭」李錦聯的相處。（J2節目《玲玲友情報》截圖）

玲玲友情報｜麥玲玲爆頂流靚仔男星夜蒲 竟慘遭港女「請食檸檬」

麥玲玲師傅說：「喺大王眼中係冇壞人，但係喺我哋見到大王嘅眼中，就有一位，平時一齊煮嘢食嘅。我平時都有上呢啲節目，真係見到佢哋有火花。到底你哋平時係咪都係呢個相處模式？」

大王安德尊大爆與「死對頭」李錦聯的相處。（J2節目《玲玲友情報》截圖）

當麥玲玲師傅追問：「佢覺唔覺得你對佢好好呀？」安德尊就突然語塞，窒了一窒，說：「......咁我就唔知啦。話你知點解呢，因為我成日干涉佢生活。」。（J2節目《玲玲友情報》截圖）

大王安德尊說：「梗係，一樣，都係咁嘅模式。」麥玲玲師傅問：「你對佢好唔好？」安德尊回答：「OK㗎！」但當麥玲玲師傅追問：「佢覺唔覺得你對佢好好呀？」安德尊就突然語塞，窒了一窒，說：「......咁我就唔知啦。話你知點解呢，因為我成日干涉佢生活，因為佢成日飲酒，我叫唔好再飲啦，飲酒又傷身，又會騷擾到其他人，由頭到尾就係唔準飲酒，你話係咪干涉？」

當麥玲玲師傅追問：「佢覺唔覺得你對佢好好呀？」安德尊就突然語塞，窒了一窒，說：「......咁我就唔知啦。話你知點解呢，因為我成日干涉佢生活。」。（J2節目《玲玲友情報》截圖）

黃紫恩又問：「如果冇人同你嘈點算？」安德尊說：「唔緊要，佢會一直喺度嗌！」