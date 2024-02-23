陳淑芬慶祝入行50年公開珍貴相簿 全盛時期鍾楚紅靚相曝光

50 年亦即半世紀，能夠在同一行業內不同板塊貢獻達 50 年之久兼具影響力絕對是非常難得，「天星娛樂」總裁兼資深製作人陳淑芬陳太自1973年加入「華星娛樂」，及後1993 年創辦「天星娛樂」，至今 50 年以來見證和推動香港整個演藝行業的進步及興旺，她的優異成績得到來自各方的認可。

較早前陳太已透露正籌備《陳淑芬•星星相識50年》一連串活動，當中包括由3月21日至5月19日，於澳門倫敦人4樓的敦煌宴會廳舉行的《陳淑芬•星星相識50年．紀念展》，屆時觀眾可以免費入場參觀；以及3月23日在倫敦人綜藝館舉行，門票不作公開發售的《陳淑芬•星星相識50年．演唱會》。陳太在接受訪問時說：「今年是我入行50年，很榮幸在這 50年內和香港的演藝行業一起成長，一起努力，一起創造了很多光輝歷史，所以我今年特別舉辦紀念展，並隆重其事邀請了我的好朋友殿堂級美術指導張叔平，以及攝影大師夏永康Wing Shya擔任策展人，把我很多難忘的回憶和大家分享，大家可從這些回憶中看到香港演藝行業的發展和不斷壯大，希望到時見到大家！Leslie 張國榮在我的演藝生涯佔有一個很重要的位置，而今次紀念展得到唐鶴德先生借出更多「哥哥」張國榮的珍藏品，所以我特別騰出一個比較大的空間去展示這批無價寶，屆時單是「哥哥」的展品便有超過100件之多。在紀念展中也會展出我多年以來的工作成品，包括珍貴的照片和演出片段、80及90年代的黑膠唱片、《風雲音樂劇》的舞台服飾、歷年的演唱會海報，當中更有不少是珍藏簽名版、工作證、場刊及紀念冊等，所有展品共 800 多件，也會展示演出團隊的深情感言，屆時進場參觀者可了解演出台前幕後業者的心聲。至於《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》，門票將不作公開發售，今年剛好是我的70歲生日，我合作過的許多藝人歌手好友都說想送我一份值得紀念的禮物。我會邀請過去50年星星相識的好朋友參與演出，這絕對是他們送給我最珍貴的禮物，我也希望和大家分享這份寶貴禮物。」

陳太續說：「今次紀念展需要於一個空間夠大、展期又夠長的地方舉行，因為展品非常豐富，而策展人張叔平和夏永康Wing Shya 亦花了很多時間和精神把整個展覽以最華麗、最獨特的方式呈現，當然要更長的展期，讓更多人欣賞才不會辜負他們的心血。澳門倫敦人這場地正符合以上要求，剛巧又有檔期，環境又讓我安心，所以便選址這裡。日後如能找到合適場地，絕對可以在香港或其他地方舉行。」「至於為何有這個紀念活動？因我在演藝圈這50年，工作和生活上遇到了許多精彩、有趣的人與事，這些經歷在我人生里程上固然珍貴，但我也希望能夠回饋社會，把這些寶貴經歷與年青人分享。我希望我這些自身的經驗，能夠讓公眾更為了解香港演出娛樂行業的發展，以及成為歴史見證。而我希望參觀者除了進場觀賞到滿滿的珍貴回憶，亦能把這份情意帶回家中，所以特別和張叔平一起設計了許多漂亮精美的紀念品，希望大家可以買回家中珍藏，將來看到這些紀念品，便會記得今次的紀念展。」