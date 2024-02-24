余文樂NFT「ZombieClub」兩年後底價直插9成　炒賣終成泡沫

早前周星馳主導的NFT計劃「Nobody」開售，即獲得大量加密貨幣/NFT收藏者支持。不過兩年前由余文樂主導並落力推銷的ZOMBIE CLUB，經歷了兩年時間後發展幾乎處於停擺狀態。近日有持有者在X（前名Twitter）上貼出余文樂在Discord的說話，兩年後再看實在百感交集，似是令人患上web3版的斯德哥爾摩症候群一樣...



余文樂。(余文樂ig)

回帶睇兩年前的情況，由余文樂主理的「ZombieClub Token」於2022年3月15日開賣，當時單價每個0.666ETH，按照當時ETH（每個以太幣$1,980美元左右）計算，即每枚「ZombieClub Token」承惠約港幣$15,584。

NFT｜余文樂ZombieClub三個月後「破發」 持有者割肉蝕一半離場

當年NFT炒賣風氣亦相當盛行，所以二手市場開售之後，「ZombieClub Token」更曾創下單日4,925ETH（或約等於7千6百萬港元）交易量，平均賣出價2.07ETH（或約等於3萬2千港元）的驚人成績。

NFT項目售完一段日子後，余文樂就買了豪車Rolls-Royce作代步。

奈何光鮮背後卻是血淋淋的教訓，「ZombieClub Token」推出三個月後就「破發」，之後走勢亦「流血不止」。近日以太幣幣價再度回升至每枚$3,000美元，相反「ZombieClub Token」的地板價卻已「流乾了血」剩下0.0749ETH（約$1,743港元）。如果扣除二手市場交易費，則可能只有約$1,500港元入袋。基於加密貨幣以太幣已回升至$3,000美元，其實持有者不止損失了0.59ETH，亦損失了以太幣升漲30%的差價，即每枚損失約$13,894港元。當然，其中有不少持有者在高位買入，亦買入不止一枚「ZombieClub Token」，可想而知，這個投資損失有多大。

NFT屬於極高風險投資，一夜歸零的案例時有發生。（截圖）

不少「ZombieClub Token」持有者依然堅持信念。（X 截圖）

可能有鑑於投資損失，或對「睇漏眼」有感，有「ZombieClub Token」持有者在X（前名 Twitter）上貼出余文樂於2022年5月5日在Discord上寫下的說話：「Hold著你的zombie 你不會後悔」。現在這篇帖文亦得到不少曾經的「信仰者」retweet（轉發），到底是信仰依舊呢，還是自嘲，就不得而知。

唔，大家都明白。（X 截圖）

明嘅。（X 截圖）

周星馳｜星爺NFT開賣一周後現況 高位腰斬40%、有人被盜唔見廿萬

早前周星馳主導的NFT計劃「Nobody」開售，且獲得大量 加密貨幣/NFT 收藏者支持，開售不久隨即售清，而收藏者均對NFT「Nobody」後續的計劃感到期待。當中除了純粹因為熱愛周星馳而「掏錢」的人，亦有人嗅到「金錢的味道」認為「Nobody」後續將有計劃空投而買入。前幾日項目有關人士明言不會向空投加密貨幣方方向發展，而是以讓持有者參與影視作品創作。NFT系列「Nobody」現價則維持在0.4ETH（約$9,420），高於鑄造價約兩倍。

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