陳冠希CLOT SUPERSTAR新鞋「撞款」韓國廠出品　網民︰有環保味！

陳冠希（Edison Chan）創立的CLOT品牌，日前與著名品牌Adidas聯手推出新款休閒鞋「adidas Originals by EDC CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」。經典的Adidas鞋款，但就配上了獨特的鯊魚鞋底，造型突出又相當之潮，所以推出不到一日經已賣斷市！



adidas Originals by EDC 「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」，陳冠希（Edison Chan）呢款新鞋係靚嘅。（IG@clot）

adidas Originals by EDC 「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」，陳冠希（Edison Chan）呢款新鞋係靚嘅。（IG@clot）

不過，有眼利的圈內人表示，這對鞋款雖好，但這個設計一早已經在市場出現過。這位圈內人向《香港01》表示，其實韓國一家頗具名氣，專做翻鞋的鞋廠一早已推出過同樣設計，他說：「撞款都有環保味！」但他也重申，其實懷舊款加上鯊魚底不算是新設計，CLOT將之重新包裝，Adidas又與他合作出新鞋也正好創造出新潮流，他說：「值錢嘅地方就係Adidas x CLOT。」

「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」一出就賣斷市。（IG@clot）

「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」一出就賣斷市。（IG@clot）

呢間「Re：wert」韓國廠專門幫客人翻新鞋，呢款鯊魚底休閒鞋勁似「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」。（網站截圖 ／ Re：wert）

根據資料，這間名為「Re：wert」的品牌以韓國作為基地，從網頁介紹所知，這間店舖主力從坊間收購二手鞋，將之再造，重新設計後將之賦予第二次生命，十分具環保概念。在多個鞋款之中，這款REMAKE SAMBA(shark) 就與「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」有近9成相似度。售價方面，這款REMAKE SAMBA(shark) 的標誌價為 $278,000韓圓（원），即約HKD$1,634，比起「EDC CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」貴上約HKD$300左右。

呢間「Re：wert」韓國廠專門幫客人翻新鞋，呢款鯊魚底休閒鞋勁似「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」。（IG@re_wert_）

都有人用nike鞋改網翻新，一樣咁型。（IG@re_wert_）

呢間「Re：wert」韓國廠專門幫客人翻新鞋，呢款鯊魚底休閒鞋勁似「CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN」，一對 $278,000韓圓（원）（HKD$1,634）。（IG@re_wert_）