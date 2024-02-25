55歲綠葉王激罕回港出席聚會紅光滿面　轉戰內地發展打造飲食王國

現年55歲的邵傳勇自2007年離開TVB後，轉往內地發展，近年定居上海的他甚少與香港觀眾見面，但近日他就難得回港，與一班昔日圈中好友聚會。日前寶珮如在IG曬出一系列聚會照，相中所見，不少久未露面的藝人都有出席飯局，包括謝天華、吳廷燁、駱達華、唐麗球、李秀媚、邵傳勇等，眾人難得相聚，玩得非常盡興！當中邵傳勇頭髮烏黑濃密，紅光滿面，精神不俗。

寶珮如在IG曬出一系列聚會照。（IG@babybohkartist）

不少久未露面的藝人都有出席飯局。（IG@babybohkartist）

邵傳勇頭髮烏黑濃密，紅光滿面，精神不俗。（IG@babybohkartist）

盡興！（IG@babybohkartist）

生日會。（IG@babybohkartist）

在80年代入行的邵傳勇曾參演過不少劇集，當中他在《陀槍師姐》系列飾演歐志強（花灑），深受觀眾喜愛，而在劇集《金裝四大才子》中飾演華府家丁張慈的他，與男主角張家輝有不少對手戲，搞笑演出令人留下深刻印象。雖然邵傳勇過往多數都是演配角，但其實他曾為大戶人家之子，太公是上海著名的裁縫師，上海第一棉紗廠曾由他們家族所擁有。邵傳勇的婆婆為30、40年代著名電影明星顧蘭君，可惜後來家道中落，由於爸爸無法繼續支付昂貴的學費，當時在英國讀書的邵傳勇被迫回流返港，並展開其演藝生涯。雖然邵傳勇與邵逸夫是親戚關係，但他在TVB發展多年從沒要求對方幫忙，一直默默耕耘演好每一個角色。

邵傳勇在《陀槍師姐》系列飾演歐志強（花灑）。（影片截圖）

邵傳勇在劇集《金裝四大才子》中飾演華府家丁張慈，與男主角張家輝有不少對手戲。（影片截圖）

重溫過往作品：

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邵傳勇在約滿TVB後轉往上海發展，除了投資開影視公司之外，他更進軍飲食界，與好友呂頌賢一起開素食火鍋店，亦有開私房菜餐廳。邵傳勇轉往內地發展後認識了有「上海童姥」之稱的屠焱，雖然屠焱曾有過一段婚姻，還有一個女兒，但他就完全不介意，兩人在2012年結婚，一直十分恩愛，邵傳勇對繼女溫茉言亦視如己出。畢業於上海戲劇學院表演系的溫茉言，現時是一位演員，曾參演不少戲劇作品，更曾擔正劇集《偶然闖入的世界》女主角，機會不斷。

邵傳勇進軍飲食界。（微博@邵傳勇Timothy）

恩愛。（微博@邵傳勇Timothy）

繼女溫茉言現時亦是一位演員。（微博@溫茉言）