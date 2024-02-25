李影離世｜曾被影到與壯男當眾咀嘴　李影聲稱是好朋友

今日驚傳資深藝人李影於加拿大離世的消息，享年70歲。在香港土生土長的李影，於1970年在朋友提議下報讀麗的映聲第5期藝員訓練班而入行，在麗的時期演出過不少劇集，包括：《黛綠年華》、《星星月亮太陽》及《半生緣》等，成為麗的當家花旦之一，她還曾被公司安排與鍾叮噹、南鳳及盧愛蓮組成紫荊花合唱團，對撼無線的四朵金花，認真威水。其後於1988年，李影因移民加拿大而淡出，至1990年代再回流，拍下《樓下伊人》、《親恩情未了未》和《阿Sir早晨》等作品。

今日驚傳資深藝人李影於加拿大離世的消息，享年70歲。（資料圖片）

感情上，李影最為人知的是與劉松仁的7年情，分手後，她於1984年與香港製衣商人沈海鍵結婚，但這段婚姻只維持了8年便離婚收場，李影獨立照顧兩位愛女，其中一個女兒則是曾參選2004年《香港小姐》的沈穎婷。

李影的女兒沈穎婷於2004年曾參加港姐。（影片截圖）

李影離世曾與劉松仁有過一段七年情 因脾氣令大家分開 ，大家再見亦是朋友。（VCG）

至於李影與前夫離婚後一直單身，不過在3年前，有傳媒影到她與一位比她年幼的男士在土瓜灣的食肆二人世界，兩人有講有笑態度親暱，情到濃時更當眾咀嘴，非常激情。事後在接受訪問時，李影沒有正面回應是否有新戀情，只透露該男士是其好朋友，而且對方並非圈中人，不想影響對方。而女兒沈穎婷也非常撐媽媽，稱媽媽的私生活沒需要向外界交代。

資深藝人李影。(畫面截圖)

李影當年曾是麗的當家花旦之一。(畫面截圖)