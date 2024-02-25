李影離世｜陳鴻烈提攜做電影女主角　因一事唔鍾意「李影」兩個字

前麗的當家花旦李影今日（2月25日）傳出死訊，享年70歲。入行後不久的李影因其演技而被力捧，1973年更因演出《黛綠年華》而被當年演員兼導演陳鴻烈睇中，提攜出演電影《沖天砲》女主角，不過陳鴻烈就因一事，不太喜歡「李影」這個名字。



1970年報讀麗的映聲第5期藝員訓練班的李影，於1973年開始於幕前亮相。初時李影只是飾演丫鬟一類角色，後來又因為出演《黛綠年華》而被觀眾留意到。

李影拍過不少經典劇集。(畫面截圖)

李影的女兒沈穎婷於2004年曾參加港姐。（影片截圖）

當年還發生了一個插曲，原來當年的演員兼導演陳鴻烈因為睇過她出演《黛綠年華》，所以就找她參演電影《沖天砲》。當年陳鴻烈更曾向傳媒大讚她有天份、長得也清秀，很能討人喜歡。不過，唯一令陳鴻烈感到不滿的，是她的名字。

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李影在7、80年代紅極一時。（截圖）

當年陳鴻烈就講過：「李影這個名字，不夠女性化，而且用這個名字的人我相信不會少。在我認識的朋友中，起碼有三個，一個是她，一個是某雜誌的編輯和作家，一個是演員。除她外，兩位都是男性。我真擔心日後觀眾會混淆不清，亂了視聽。」陳鴻烈也表示，有意替剛出道不久的李影改藝名，但因為「李影」一名已奠立了基礎，所以突然改名又會被人誤會是新人。

陳鴻烈真係為我哋留吓咗好多經典畫面。

陳鴻烈最出名的角色應該係《畢打自己人》裡面的大閆生。（網上圖片）

陳鴻烈在當年拍攝《沖天砲》時受訪，他還指自己尚在糾結要不要幫李影改名，又指如果上映時出現了另一個女主角人名，那個人就必定是李影。

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