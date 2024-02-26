婚後事｜第1-5集劇情劇透　陳自瑤難忍羅子溢出軌告上法庭

無綫新劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、羅冠蘭、黎燕珊、煒烈及區明妙等人主演。《婚後事》第1-5集劇情劇透。



《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事，分為「離婚」、「不忠」、「錯愛」、「修復」四個章節。每集俱有題旨，呼應相關章節，由一至兩位主角的視角作敘述，展現故事情節的不同版本，透過切換敘述者、視角及時空，突顯當局者迷！故事裡的衝突與懸念，亦是現實中愛情與婚姻的考驗！



《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第一集 (02/26)

（潘羅子溢視點）約2016、17年，陳自瑤向丈夫潘羅子溢提出離婚訴訟，羅子溢力挽不果。羅子溢在不同專上學院擔任兼職講師，備受輕視，其父煒烈是其經濟重擔。羅子溢為爭十歲女兒區明妙的管養權，接受好友黎諾懿資助，聘請大律師迎戰。羅子溢在官司前一直啞忍陳自瑤的支配、否定，以至情緒虐待，惟不忍陳自瑤在庭上受刁難，求和卻不果，陳自瑤更揚言離婚的本錢不是錢，而是夠狠去撕破臉。原來羅子溢曾有婚外情，並為此私下寫名為《婚後事》的小說......

《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第二集 (02/27)

（陳自瑤視點）陳自瑤是外籍僱傭中心老闆娘兼烹飪KOL，女強人兼完美人妻，多年來因為羅子溢的性格缺憾而不停犧牲。陳自瑤曾想原諒羅子溢出軌，卻因《婚後事》而發現羅子溢仍深愛出軌對象，因此決意離婚，並為爭區明妙的管養權，於庭上誣衊羅子溢曾家暴。然而，區明妙始終心繫羅子溢，陳自瑤遂孤注一擲，軟硬兼施令閨蜜賴慰玲代為於網上公開《婚後事》，製造網絡輿論，公審羅子溢……區明妙於羅子溢醜聞曝光後，表現得全然歸向陳自瑤。陳自瑤傷人自傷，卻是置之死地而後生。

《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事。（《婚後事》劇照）

《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第三集 (02/28)

（黎諾懿視點）黎諾懿是補習天王，其女友賴慰玲是他的左右手，暗中為黎諾懿打擊對手，更會為黎諾懿處理風流帳，令黎諾懿甚為滿意。黎諾懿原本順應家人要求，跟賴慰玲籌備婚事，期間回想起羅子溢、陳自瑤的婚姻關係，黎諾懿似因為婚姻恐懼，提出延遲婚事，賴慰玲無奈接受。未幾，黎諾懿發現賴慰玲暗裡為陳自瑤網暴羅子溢，黎諾懿大怒，卻被賴慰玲揭穿他一直暗戀陳自瑤……黎諾懿隱晦地向陳自瑤表明心跡，想陳自瑤收手，陳自瑤拒絕。時賴慰玲打算離開黎諾懿，黎諾懿坦言，賴慰玲才是他想要的女人……

《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第四集 (02/29)

（區明妙與潘羅子溢視點）區明妙盡力做好孩子，希望換來一家團聚，卻在陳自瑤口中，得知父母正辦理離婚。區明妙設法希望拖延官司，及後卻驚聞羅子溢於網上發表了《婚後事》，正被網暴。區明妙被記者追訪而生活大亂，仍想見羅子溢一面，問明究竟，遂安排父母見面，卻目擊父母醜陋的爭執。另一方面，羅子溢自知會輸掉區明妙的管養權，絕望得擄走區明妙，想遠走他方，但父女獨處間，羅子溢認清區明妙是最受傷害的人，終於有決定……區明妙未能理解父母用意，無法原諒父母離婚。

《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第五集 (03/01)

（陳自瑤與潘羅子溢視點）離婚塵埃落定，陳自瑤忙於工作兼照顧區明妙，貌似復原，其實每晚失眠，需要喝酒或服藥才能入睡，而且總夢見羅子溢出現在家中。陳自瑤得心理專家指點，嘗試收拾舊物，真正面對舊情，思念卻一發不可收拾。另一邊廂，羅子溢嘗試重過新生，到黎諾懿旗下補習中心打工，自覺被賴慰玲刁難，卻因而開始察覺黎諾懿對陳自瑤，從來不只是好友……陳自瑤邀羅子溢回舊居取回舊物，羅子溢不敵陳自瑤多番暗示與自己內心的眷戀，一夕纏綿後，羅子溢以為是轉機，詎料……