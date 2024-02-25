李影離世｜女兒沈穎婷參選港姐入行　淡出後曾做空姐、夜場賣煙

前麗的當家花旦李影今日傳出死訊，享年70歲。據悉，已移居加拿大的李影日前在位於列治文的寓所跌倒，（25日）當地傳出朋友未能與她取得聯絡故上門找她，當時李影稱不適嘔心，她的朋友發現她尚有意識，但說話模糊且面帶瘀青於是報警，醫護人員到場後需以心外壓急救並將她送院，可惜最終不治。李影女兒沈穎婷（Winnie）

李影與餅印女兒（沈穎婷Facebook）

李影有一女兒叫沈穎婷（Winnie），沈穎婷在2004年參加香港小姐競選而入行，唯出道後星運一般，直至2007年《學警出更》中飾演學警藍詠詩後遂漸多人討論。可惜至2009年決定在完約後離巢TVB轉投亞視。2009年Winnie曾簽約英皇娛樂成為力捧對象之一，唯可惜她之後以轉工為由主動提出解約，之後更轉行做空姐2年，淡出娛樂圈。

李影離世｜曾與劉松仁有過一段七年情 因脾氣令大家分開

沈穎婷在2004年參加香港小姐競選而入行。（視覺中國）

沈穎婷出道後星運一般。（視覺中國）

沈穎婷（右）在2004年參加香港小姐競選而入行

息影後除了轉投航空業之外，沈穎婷亦連續兩年參賽「Energy Fight」（2015/16），一試愛上苦練拳擊，及後更繼續發展做過搏擊教練，健康又熱血！而另一方面，Winnie早年亦曾到過夜場推廣香煙約3年，每星期都會穿著制服到中環或尖沙嘴的酒吧推銷香煙，超大反差。2020年，久未公開露面的沈穎婷終於「復出」，參演舞台劇《男人40 CEO》，可惜受疫情影響延至2021年6月才正式公演。然而她並未打算簽約積極發展幕前，而個人社交網站亦經營得非常低調。

沈穎婷個人社交網站亦經營得非常低調。（沈穎婷Facebook）

沈穎婷參演《男人40CEO》。（網上圖片）

參演《男人40CEO》。（陳景鴻Facebook）