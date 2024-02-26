再見枕邊人｜第1-5集劇情劇透　前妻黃智雯硬闖馬德鐘張曦雯婚禮

無綫新劇《再見·枕邊人》第1-5集劇情劇透。《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯及羅天宇領銜主演，並由鄭俊弘、徐榮、張國強、麥秋成、尹詩沛及劉宸熙聯合演出。



故事講述，在香港，一個人失蹤七年，其家屬可申請該人在法律上死亡。正當製作公司老闆楊萬森決定放下失蹤七年的妻子顧晴天，和一直扶持自己的紅顏知己朱善美舉行婚禮之際，兒子志騫的生母晴天竟現身眼前！晴天因意外墮崖失憶流落外地，在律師金長勝幫助下，七年後重返香港，打算尋回過往記憶。晴天重操故業當上記者，竟查出當年自己的失蹤似是有人加害……另邊廂，萬森面對新歡、舊愛兩難全，更怕晴天回復記憶，讓事情變得一發不可收拾……



無綫劇集《再見·枕邊人》第1-5集劇情劇透。（劇照）

《再見·枕邊人》第一集 (02/26)

失蹤七年的黃智雯回港第一天，發現失蹤前的丈夫馬德鐘正向另一位女子張曦雯求婚，打破了黃智雯認親的計劃。原來黃智雯失憶，對馬德鐘的感覺已很陌生。羅天宇是將黃智雯從印尼帶回香港的律師，一直鼓勵黃智雯爭取屬於自己的東西。黃智雯陰差陽錯地闖進了馬德鐘和張曦雯的婚禮，令婚禮被迫煞停，張曦雯縱感無奈，但亦深明馬德鐘有照顧前妻的責任，故大方體諒。馬德鐘約見黃智雯，訴說二人的往事，望能有助喚醒她的記憶，雖然不果，但成功拉近了距離……

無綫劇集《再見·枕邊人》第1-5集劇情劇透。（劇照）

《再見·枕邊人》第二集 (02/27)

黃智雯正式和兒子劉宸熙見面，但看到劉宸熙的情感明顯親向張曦雯。黃智雯從舊日程紀錄內，發現自己失蹤前兩日的日程被撕走，方感自己的失蹤並不單純。黃智雯相約馬德鐘和劉宸熙到主題公園玩樂，以增進親子關係，中途馬德鐘卻因張曦雯入院而離開。劉宸熙得知後亦無心玩樂，趕到醫院；黃智雯見自己儼如局外人，悵然若失。黃智雯的回歸成傳媒焦點，馬德鐘備受壓力，張曦雯主動提出開記招；黃智雯卻在記招上人群恐懼症發作……馬德鐘安撫黃智雯，訴說二人的美好回憶……

無綫劇集《再見·枕邊人》第1-5集劇情劇透。（劇照）

《再見·枕邊人》第三集 (02/28)

黃智雯突然造訪馬德鐘家，見張曦雯和劉宸熙相處宛如真母子，心生抵觸情緒。羅天宇幫黃智雯於社交媒體開設新帳戶，留言尋找黃智雯的舊友，從而讓黃智雯得到更多過往資訊，其中一名記者蔣韻彥接近黃智雯，欲在其住處設置針孔攝錄機。幸此時被馬德鐘及時識破，但黃智雯認為馬德鐘對她過份保護，二人不歡而散。黃智雯頻生意外，感覺似有人暗裡對付自己，遂與羅天宇使計引蛇出洞。黃智雯與羅天宇失聯，另邊廂馬德鐘亦接到通知指黃智雯有危險，急趕往營救……

無綫劇集《再見·枕邊人》第1-5集劇情劇透。（劇照）

《再見·枕邊人》第四集 (02/29)

有人突襲黃智雯，幸馬德鐘及時出現制止，原來該人是多年前受訪天才兒童黎家明的父親黎秋，黎秋道出是黃智雯當年的一篇報道，害他弄得妻離子散下場。黃智雯翻看報道，感有愧於黎秋，遂想補償，幫他找回失散的家明。誰知，當黃智雯促成黎秋與家明見面時，家明卻道出事件的另一版本！真相大白，家明告訴黃智雯曾說過想與馬德鐘離婚，黃智雯方醒覺二人婚姻並非馬德鐘所講般美好。黃智雯偷進馬德鐘家欲找線索，竟找到被撕走的兩頁日程……

無綫劇集《再見·枕邊人》第1-5集劇情劇透。（劇照）

《再見·枕邊人》第五集 (03/01)

黃智雯找到被撕走的兩頁日程，此時馬德鐘回家；黃智雯細看那兩頁內容，方知錯怪馬德鐘。黃智雯愧疚離去，怎料突然被人擄走。馬德鐘及時找到黃智雯，還為救她而受傷。黃智雯及後移居羅天宇的律師樓，了解到羅天宇的另一面。張曦雯被追求者富家公子周冠中下藥灌醉，險象環生！馬德鐘及時出現，英雄救美，但事件並非表面般簡單……黃智雯憶起馬德鐘在醫院的陪伴，對他更為信任。另一方面，撕掉的日程被黃智雯尋得，原來是出於某人的部署……