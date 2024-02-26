Beanies女子組合成員黃健怡單飛做女新人　好唔慣因齊上齊落開

唱作女子組合「Beanies」於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中獲得「叱咤樂壇生力軍組合金獎」，為她們打了一支強心針！2024年2月23日，成員之一的黃健怡（Winky）推出首支個人單曲《喵喵厭世學》，成為今年首位出歌的女新人，黃健怡說：「呢個solo嘅project，喺未攞獎前已經plan咗。」

唱作女子組合「Beanies」成員黃健怡（Winky）推出首支個人單曲《喵喵厭世學》。

黃健怡畢業於中大學音樂文學士，主修聲樂，新歌《喵喵厭世學》由Justin Yau監製及編曲，黃健怡自己作曲，並請來Oscar填詞，對於創作靈感，黃健怡就是去年年初日本之旅已有：「呢首歌嘅idea pop up得好快，上年3月去日本時突然間有個好童話嘅感覺，好似一個漫畫世界咁，究竟貓嘅視覺係點睇呢個世界呢？」本身好鍾意貓的黃健怡，但卻沒有養貓：「因為同屋企人住而冇養貓，所以先至對貓有好多嘅幻想！」

黃健怡本身好鍾意貓，但卻沒有養貓。

首支個人單曲《喵喵厭世學》不是K歌，一點都不易唱，黃健怡笑言自己在加緊練習中：「自己唱都有啲難度。」雖然不是K歌，但卻很搶耳，樂迷聽到容易有印象：「首歌入面有好多唔同嘅風格，中間有一段會好似big band咁，個groove會由4拍變3拍又變番去4拍。」這個idea，是由黃健怡與監製Justin Yau一齊想出來：「因為Justin玩啲比較jazzy嘅嘢，咁我就搵咗佢編曲，擺咗好多唔同idea入呢首歌，變成咗一首比較多唔同風格嘅一首歌。」

黃健怡話擺咗好多唔同idea入呢首歌。

拍MV當日，市區氣溫只得7度，由於拍攝場地在新界北區的村落，氣溫比市區低幾度，為了配合MV拍攝，黃健怡只能穿上薄薄的lace長裙，加上因為裙太薄，未能貼上暖包，所以對她來說特別難忘：「4、5度嚟到坪輋荒廢嘅廢屋，我係覺得好凍嘅！但係有電視同薯片嘅加持，咁我就唔凍喇！」

黃健怡拍MV當日，市區氣溫只得7度。

習慣同隊友齊上齊落，黃健怡今次單飛出歌，完全感受到當中的分別：「拍MV feel到好唔慣，平時拍MV同其他幾個女仔一齊，好多嘢可以分享，唔會話自己一個好悶，今次要好專心咁記得下一個位要去邊、要咪邊part嘴，呢個位我仲係好唔慣嘅。」單飛出歌做女新人，黃健怡沒有擔心會影響Beanies的發展：「佢哋每個人都會有自己嘅solo歌曲，個個嘅風格唔同，樂迷可以憑大家嘅solo去睇到我哋嘅特點！」

習慣同隊友齊上齊落，黃健怡今次單飛出歌，完全感受到當中的分別。

2月11日生日的黃健怡，得到一班fans送上生日應援，在一間甜品店擺放上很多黃健怡的不同size的海報、相片，成為全方位的打卡位，為了多謝fans的支持，黃健怡特別抽時間到訪！至於今年的目標，黃健怡直言：「想多啲聽眾認識我，如果攞到獎就更加好，不過，最想畀大家睇到另一面嘅Winky Wong！」大家好，她是今年的女新人，黃健怡（Winky Wong）！