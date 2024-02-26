王青霞曾傳與美軍訂婚　翁靜晶揭離奇細節：海軍陸戰隊制服唔係咁

73歲李龍基（基哥）與比他小36歲的女友王青霞（Chris）譜出爺孫戀後，引起各界關注，王青霞被連環爆出黑歷史，風波愈鬧愈大，最終於日前被逾期居留、使用虛假文書等六罪而被還柙。李龍基未婚妻犯官非，身為執業律師的前女星翁靜晶亦於YouTube頻道分析相關法律知識，更談到王青霞早前被傳與被指是海軍陸戰隊成員的前男友訂婚，翁靜晶則質疑Chris舊愛身份。

李龍基早前承認流出Chris與一名男子的親密合照，對方確實是Chris的前男友，但後來Chris為了自己決定和前男友分手。（資料圖片：潘樂文、麥超億攝）

當時YouTuber水哥爆料指，Chris於2018年10月與一名中年海軍Sky疑似舉行婚宴，更公開多張疑似是Chris與Sky的親密照，Chris疑似一腳踏兩船，李龍基一度被指變「綠帽俠」，事後李龍基回覆傳媒指Sky只是普通軍人，又自認才是「第三者」，稱若非他出現，可能Chris早已跟對方結婚。

YouTube頻道「無糧軍師Water」指Chris有位美國老公，懷疑她於18年已跟一名疑似美國海軍的男子結婚。（YouTube@無糧軍師Water）

雖然嚟龍基澄清該男士為普通美軍，翁靜晶再於YouTube頻道「危險人物2.0」中提到美國的「Marine」海軍陸戰隊：「唔係叫水兵，亦唔係叫海軍，啲制服都要啲內行人先識得睇，啲制服係定唔係嘅。」

她續指：「其實成件事李生同王小姐認得最快嘅就係，大家攞到一個男仔嘅相，個男仔就係着住所謂嘅海軍陸戰隊一件制服，佢哋就叫水兵、海軍咁。就話嗰位小姐曾經係以未婚夫婦關係，喺美國開過Party。剛才都講啦，『未婚夫婦』其實幾好用，你想逗留就話係『未婚妻』，我要同佢結婚嘅，好多時咁樣可以攞到個逗留簽證，尤其是西方國家。」

翁靜晶指Chris的舊愛並不是海軍陸戰隊。（YouTube截圖）

由於翁靜晶的已故大伯曾是美國海軍陸戰隊一員，因此翁靜晶清楚知道美國海軍陸戰隊制服的真實摸樣。