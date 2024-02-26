王青霞曾傳與美軍訂婚 翁靜晶揭離奇細節：海軍陸戰隊制服唔係咁
撰文：吳順芯
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73歲李龍基（基哥）與比他小36歲的女友王青霞（Chris）譜出爺孫戀後，引起各界關注，王青霞被連環爆出黑歷史，風波愈鬧愈大，最終於日前被逾期居留、使用虛假文書等六罪而被還柙。李龍基未婚妻犯官非，身為執業律師的前女星翁靜晶亦於YouTube頻道分析相關法律知識，更談到王青霞早前被傳與被指是海軍陸戰隊成員的前男友訂婚，翁靜晶則質疑Chris舊愛身份。
當時YouTuber水哥爆料指，Chris於2018年10月與一名中年海軍Sky疑似舉行婚宴，更公開多張疑似是Chris與Sky的親密照，Chris疑似一腳踏兩船，李龍基一度被指變「綠帽俠」，事後李龍基回覆傳媒指Sky只是普通軍人，又自認才是「第三者」，稱若非他出現，可能Chris早已跟對方結婚。
雖然嚟龍基澄清該男士為普通美軍，翁靜晶再於YouTube頻道「危險人物2.0」中提到美國的「Marine」海軍陸戰隊：「唔係叫水兵，亦唔係叫海軍，啲制服都要啲內行人先識得睇，啲制服係定唔係嘅。」
她續指：「其實成件事李生同王小姐認得最快嘅就係，大家攞到一個男仔嘅相，個男仔就係着住所謂嘅海軍陸戰隊一件制服，佢哋就叫水兵、海軍咁。就話嗰位小姐曾經係以未婚夫婦關係，喺美國開過Party。剛才都講啦，『未婚夫婦』其實幾好用，你想逗留就話係『未婚妻』，我要同佢結婚嘅，好多時咁樣可以攞到個逗留簽證，尤其是西方國家。」
由於翁靜晶的已故大伯曾是美國海軍陸戰隊一員，因此翁靜晶清楚知道美國海軍陸戰隊制服的真實摸樣。