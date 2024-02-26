TVB收視｜《本尊就位》大結局重上20點　《中年好聲音2》維持高收

翡翠台上周（19日至25日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，周一至周五節目收視報升。資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.7點（148萬觀眾），升1.8點，重上收視冠軍位置；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.9點（130萬觀眾），升0.9點。



由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧主演《本尊就位》上周五結局，最高收視20.9點（136萬觀眾），升3.4點；王浩信、姚子羚主演《狀王之王》上周四結局最高收視17.6點（114萬觀眾），升2.2點；由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《HOME即是識》最高收視13.7點（89萬觀眾），升0.2點；綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，今集嘉賓郭柏妍，最高收視14.2點（92萬觀眾），升1.4點；周五晚《鄰住買特約：獎門人元宵感謝祭》最高收視18.4點（119萬觀眾）。

《中年好聲音2》已經進入白熱化階段。(節目截圖)

周六晚《亞洲超星團》最高收視12.9點（84萬觀眾）；特備節目《最緊要許冠傑音樂特輯》最高收視11.7點（76萬觀眾）。周日晚歌唱真人騷《中年好聲音2》10強誕生，最高收視21.2點（138萬觀眾）；飲食節目《去到邊食到邊》最高收視14.6點（95萬觀眾）。