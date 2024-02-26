吳尊同汶萊皇室關係密不可分　連王妃都要親自上門拜年證身份地位

44歲台灣藝人吳尊年前把事業重心從汶萊移到內地，所以帶同家人搬到內地定居，而他們一家四口亦經常在社交平台曬幸福。日前他與家人回到家鄉汶萊度歲，除了汶萊外，他亦去了墨爾本，日前他於社交平台上載了農曆年間於「老家」招呼了親戚朋友的照片，而其中一名客人的份量之重更引起網民的熱話……

44歲台灣藝人吳尊年前把事業重心從汶萊移到內地。(ig@wuchun.1010)

吳尊在社交平台寫下：「春節假期過得太龙龍馬精神了，從墨爾本到汶莱到上海🇦🇺🇧🇳🇨🇳，很感恩這三個家都有很棒的朋友和家人的陪伴。除了吃喝玩樂，還没忘了健康運動，每一天都喜氣十足，十全十美…今天元宵節也是開工大吉啊，希望龍年可以带給大家更棒的一年哦！」而他其中一位朋友是汶萊王妃，連王妃都親自上門拜訪，可以見到他們關係很好。吳尊出生於汶萊，身為汶萊華僑的他從出道開始就一直被指與汶萊皇室有關係，他更曾被指是「汶萊王子」，但沒有人想到他與汶萊皇室的關係這般密不可分。

其中一位拜訪吳尊的朋友是汶萊王妃。(ig@wuchun.1010)

吳尊的兒子Max更負責舞獅娛賓，吳尊亦負責打鼓，雖然早知道吳尊的家很大很豪華，但大到可以塞得下整隊舞獅隊，可見豪宅的寬敞。吳尊的女兒Nei Nei轉眼間已旋風長大，13歲已經長得很高，亦遺傳了父母的優良基因，是一位小美女。

吳尊一家與汶萊王妃。(ig@wuchun.1010)

吳尊的兒子Max更負責舞獅娛賓。(ig@wuchun.1010)