婚後事｜煒烈大鬧陳自瑤驚變「鷲哥2.0」　演御命十三最為人難忘

TVB新劇《婚後事》昨日（26日）正式播出，由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、羅冠蘭、黎燕珊、煒烈及區明妙等人主演，而第一個章節就是講「離婚」，故事內容是圍繞羅子溢及陳自瑤的婚姻，陳自瑤與羅子溢因為「出軌」而提出離婚。煒烈飾演羅子溢的爸爸，劇中講到陳自瑤不喜歡煒烈，所以把他送到老人院，而煒烈亦不喜歡他，知道她與羅子溢離婚後，立即叫他把女兒的管養權搶回來，更大罵陳自瑤是……

TVB新劇《婚後事》正式播出。(節目截圖)

故事講到陳自瑤與羅子溢最初的婚姻很美滿，二人育有一女兒，而在陳自瑤與羅子溢提出離婚後，羅子溢的爸爸煒烈在老人院鬧事，羅子溢與煒烈說正在與陳自瑤爭奪女兒的管養權，無暇再理會他。火爆的煒烈大罵陳自瑤：「正臭雞，最毒就係婦人心㗎啦！」以表示對陳自瑤的不滿，更叫羅子溢盡快奪回女兒的管養權。

火爆的煒烈大罵陳自瑤：「正臭雞，最毒就係婦人心㗎啦！」。(節目截圖)

更叫羅子溢盡快奪回女兒的管養權。(節目截圖)

一句「臭雞」不禁令人聯想起多年前TVB的另一套劇《巨輪2》，劇中高天鷲（吳岱融 飾演）大罵鍾穎（李佳芯 飾演）是「臭雞」，亦成為了吳岱融的名句，直到現在都有人提起當年他飾演的角色，更直接叫他做劇中的名字「鷲哥」。

一句「臭雞」不禁令人聯想起多年前TVB的另一套劇《巨輪2》。(youtube截圖)

一句「臭雞」不禁令人聯想起多年前TVB的另一套劇《巨輪2》。(youtube截圖)

而「鷲哥2.0」煒烈今年已經72歲，他原名劉永偉，亦是一名武術指導，他曾是亞洲電視旗下的藝人，當年拍過不少作品，當中以《我和殭屍有個約會》中的御命十三最為人熟悉。他在2001年左右選擇息影，之後短暫移民紐西蘭生活及經營生意，但在2004年因為母親病逝而回港定居，回到香港多年來他曾做過不同的工作，曾做過夜總會經理、建築助理及演唱會監製等工作，直至2015年減肥後獲無綫電視導演邀請復出拍攝電視劇。《實習天使》就是他復出的首個作品，之後亦有參演過不少劇集如：《城寨英雄》、《超能老豆》等。

煒烈今年已經72歲，他原名劉永偉，亦是一名武術指導，他曾是亞洲電視旗下的藝人。(節目截圖)