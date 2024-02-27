「翻版謝安琪」生圖流出被彈崩壞似阿嬸　反抽擊網民影相技術差

現年32歲的趙詠瑤（Kimi）入行初期因貌似謝安琪，而有「翻版謝安琪」之稱，去年她與八大IG女神推出2023年曆，深受網民歡迎。不過趙詠瑤日前出席活動時，卻被大批網民斥「照騙」，被嘲真人與上鏡根本兩個人，更有網民稱見到趙詠瑤，「真人又老又殘兼有皺紋」。

趙詠瑤經常在IG上載性感照。（IG圖片）

睇相樣子都幾甜美。（IG圖片）

趙詠瑤前日（25日）出席電影宣傳活動時，Cosplay日本人氣動漫《鬼滅之刃》女主角「禰豆子」。趙詠瑤的造型吸引大批途人注意，有網民拍攝到她的真實狀態，樣貌與平時在Instagram上載照片完全唔同樣。有大批網民看到照片後，在討論區熱烈討論，驚嚇表示：「今日經過Airside，見咁多人圍住，趁下熱鬧睇下乜料，唔係聽D Ching嗌Kimi，真係唔信係佢」，之後有不少網民加入討論：「照騙是行規」、「邊位大嬸」、「見過真人手腳瘦到好恐怖，同埋面化咗妝都見到有皺紋」、「冇諗真人咁老咁殘」等。

有網民拍攝到Kimi的真實狀態。（討論區圖片）

對於被指「照騙」，趙詠瑤在IG的限時動態轉發粉絲的照片反擊，更指網民影相技巧差：「見到有人send連登個post出嚟話我照騙」，「突然發覺自己啲觀眾都好高質，因為佢哋send畀我嘅原相係咁」，「我唔會話自己靚，但我會話你唔識影相，影到人哋咁X仲要周圍拎黎（嚟）講，就有少少醜怪」，「不過都好多謝你，咁多人都仲認到我，如果真係有照騙到咁，今日仲要咁多豆子，你都係我既（嘅）忠實hater」。

趙詠瑤在IG的限時動態轉發粉絲的照片反擊。（IG圖片）