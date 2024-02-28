婚後事｜陳自瑤出浴狠樣令人不寒而慄　劇情大反轉佢都出埋軌

TVB新劇由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、羅冠蘭、黎燕珊、煒烈及區明妙等人主演的《婚後事》，前日（26日）正式播出，第一個章節的話題就是「離婚」，故事圍繞羅子溢及陳自瑤的婚姻。前日一集是由羅子溢視角去解讀與陳自瑤的婚姻，而昨日（27日）一集則由陳自瑤視角去解讀與羅子溢的婚姻問題。

《婚後事》故事圍繞羅子溢及陳自瑤的婚姻。(節目截圖)

《婚後事》第一個章節的話題就是「離婚」。(節目截圖)

今集則由陳自瑤視角去解讀與羅子溢的婚姻問題。(節目截圖)

故事講述陳自瑤與羅子溢的婚姻本應很美滿，二人育有一女兒悅悅，但二人婚姻維持了十多年後甜蜜不再，更被陳自瑤發現羅子溢「出軌」，於是提出離婚。昨日一集可以看到陳自瑤演技出色及到位，演被背叛一角演得入木三分，加上她向羅子溢咆哮的猙獰模樣，的確讓不少網民感到驚訝，亦不少網民覺得她是「本色演出」。

陳自瑤發現羅子溢「出軌」。(節目截圖)

陳自瑤演技出色及到位，演被背叛一角演得入木三分。(節目截圖)

陳自瑤演技出色及到位，演被背叛一角演得入木三分。(節目截圖)

陳自瑤發現羅子溢出軌後，已經對他死心，但羅子溢力挽狂瀾，陳自瑤表示：「你可唔可以唔好再對住我懺悔，我從來都冇介意過同你捱。」羅子溢發力追回陳自瑤，她問羅子溢還愛不愛外面的女人，但羅子溢承諾會離開她，他們二人和好如初。但羅子溢突然被陳自瑤發現還有跟外面的女人有聯絡，並偷偷寫下名為《婚後事》的小說，結果哭至崩潰再把戒指丟掉。

陳自瑤發現羅子溢出軌後，已經對他死心。(節目截圖)

羅子溢力挽狂瀾。(節目截圖)

羅子溢突然被陳自瑤發現還有跟外面的女人有聯絡，並偷偷寫下名為《婚後事》的小說。(節目截圖)

陳自瑤更在劇中金句連連：「就係因為深愛過，就算只係你口中嘅小小感覺，我都要搞到呢段愛情體無完膚，死無全屍。」而她說出這些話時，當中的「狠樣」令人不寒而慄，但原來陳自瑤亦有出軌，而出軌的對象就是羅子溢的朋友黎諾懿。

陳自瑤更在劇中金句連連。(節目截圖)

陳自瑤的「狠樣」令人不寒而慄。(節目截圖)