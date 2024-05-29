家族榮耀之繼承者13集劇透｜劉江死前改唔成遺囑　佘詩曼都未輸晒

《家族榮耀之繼承者》第13劇透。

《家族榮耀之繼承者》故事大綱：

丘皓兒(佘詩曼飾)是丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強的她相信自己絕對有當家族繼承者的能力。然而，重男輕女的丘老太爺丘瀚洋(劉江飾)一直將唯一的男孫丘智斌(羅子溢飾)視為繼承人進行培養，丘皓兒則被冷落，更一直被集團副主席、二叔丘守義(羅嘉良飾)打壓，英雄無用武之地。丘老太爺突然病重，留下令眾人譁然的委託書，反常地委託孫女丘皓兒全權代理集團主席的工作。丘皓兒面對丘守義、丘智斌一房人等的質疑與阻撓，憤然應戰，在律師前男友高浚(林峯飾)的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而沒多久丘老太爺突然離世，留下一錘定音的遺書，丘家產業仍是落在丘守義、丘智斌父子手中。一場豪門爭鬥表面上看塵埃落定，暗裡卻隨著丘智斌的真實身份被揭發，走向全新篇章。

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《家族榮耀之繼承者》第十三集 (05/29)

梁靖琪醉酒撞車，張鳳妮好言相勸，卻遭冷眼相待，令她不禁想起往事。佘詩曼每次去療養院，劉江都在沉睡，終於劉江在清醒之時跟佘詩曼見到面，得知羅嘉良和羅子溢的所為，決定更改遺囑。佘詩曼要帶劉江去律師行簽字，羅子溢趕來阻撓。

劉江最終都係死。（劇集截圖）

最終佘詩曼成功帶到劉江出去，但好快劉江便逝世，一家人當然怪責佘詩曼堅持要帶劉江出去令到他死亡。律師宣讀遺產，由於劉江未能改遺囑，羅子溢兩父子依然成為了大股東，但佘詩曼卻得到了成幢鑽石商場。

佘詩曼好傷心。（劇集截圖）