家族榮耀之繼承者28集劇透｜羅子溢殺人成癮　下一個受害者係佢

《家族榮耀之繼承者》第28集劇透

《家族榮耀之繼承者》故事大綱：

丘皓兒(佘詩曼飾)是丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強的她相信自己絕對有當家族繼承者的能力。然而，重男輕女的丘老太爺丘瀚洋(劉江飾)一直將唯一的男孫丘智斌(羅子溢飾)視為繼承人進行培養，丘皓兒則被冷落，更一直被集團副主席、二叔丘守義(羅嘉良飾)打壓，英雄無用武之地。丘老太爺突然病重，留下令眾人譁然的委託書，反常地委託孫女丘皓兒全權代理集團主席的工作。丘皓兒面對丘守義、丘智斌一房人等的質疑與阻撓，憤然應戰，在律師前男友高浚(林峯飾)的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而沒多久丘老太爺突然離世，留下一錘定音的遺書，丘家產業仍是落在丘守義、丘智斌父子手中。一場豪門爭鬥表面上看塵埃落定，暗裡卻隨著丘智斌的真實身份被揭發，走向全新篇章。

《家族榮耀之繼承者》上一集（27集）講到，吳岱融死前見過一個人，林峯在行車記錄儀的影片中，見到吳岱融死前在一個地方見過羅嘉良。羅嘉良憶起當日在家中聽到張鳳妮的對話，於是找上了吳岱融說：「我依家先知道，原來我幫你養仔養咗30年！」吳岱融說：「丘生，我對你唔住，係我嘅錯。」之後羅嘉良便一拳向他揮去，把吳岱融打到攤在地上。

林峯在行車記錄儀的影片中，見到吳岱融死前在一個地方見過羅嘉良。(影片截圖)

羅嘉良便一拳向他揮去，把吳岱融打到攤在地上。(影片截圖)

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《家族榮耀之繼承者》第28集 (18/6)講到，羅子溢和羅嘉良發生爭執，羅嘉良不斷打羅子溢洩憤，羅子溢還擊時錯手殺死了羅嘉良。湯律師（楊瑞麟飾）告知陳瀅羅嘉良曾修改遺囑，此時林峯已把羅子溢的身世秘密告訴陳瀅，二人和劉浩龍都認為羅子溢有最大的殺人動機，誰知張鳳妮一力承擔了所有罪責。

羅嘉良被羅子溢殺死。（劇集截圖）

羅嘉良被羅子溢殺死。（劇集截圖）

羅嘉良被羅子溢殺死。（劇集截圖）

陳瀅知道真相。（劇集截圖）

陳瀅知道真相。（劇集截圖）