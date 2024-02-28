落選華姐峇里終極大解放　火辣泳裝曬優質股引網民騷動：我要報警

有「大馬女神」之稱的彭嘉伊（Jovane）曾參選《2019國際中華小姐競選》，當年被視為大熱的她，雖然最後落敗無緣三甲，但憑甜美的樣子和清純的氣質，回馬來西亞即獲邀擔MV女主角，其後工作接踵而來，又曾參演劇集《非凡三俠》等演出；同時，彭嘉伊亦是不少廣告和品牌的寵兒，成為搶手KOL，深受網民喜愛，現時Instagram（IG）有逾54萬的粉絲，人氣強勁。

彭嘉伊（Jovane）是2018年馬來西亞小姐4料冠軍。（IG@jovanepjy）

彭嘉伊於《2019國際中華小姐競選》中被視為大熱，可惜最後最後大熱倒灶，當屆冠軍是來自香港的陳曉華。（資料圖片）

彭嘉伊在 《國際中華小姐競選》的才藝表演環節中，穿上低胸藍色長裙表演彈古箏，展示出優雅氣質，令人印象深刻。（葉志明攝）

而為保持最佳體態，彭嘉伊平日熱愛健身keep fit，也會拍片到IG與粉絲分享成果，但頂多都是少少性感。近日，彭嘉伊卻無預警下突然來一個終極大解放，她在IG分享了5張在峇里Kubu Beach拍攝的噴血泳照，相中，她穿上超性感比堅尼，幼帶上裝，配超高衩T-Back款泳褲，擺出意態撩人的動作，大騷屈機身型線條，堅挺的臀部，再加上全身白滑肌膚，火辣程度衝擊網民眼球！

身在峇里的彭嘉伊性感大解放，大曬優質股。（IG@jovanepjy）

美人美景。（IG@jovanepjy）

意態撩人。（IG@jovanepjy）

這輯相一出立刻引起網民騷動，吸引逾7萬人點讚，網民大讚：「女神」、「我的媽，太美了吧」、「好性感的身材」、「你的臀有練到！」，甚至有網民搞笑直呼：「我要報警」。

大曬屈機線條和白滑肌膚。（IG@jovanepjy）

索。（IG@jovanepjy）

引起網民騷動。（IG@jovanepjy）

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