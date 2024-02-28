落選華姐峇里終極大解放 火辣泳裝曬優質股引網民騷動：我要報警
撰文：崔力生
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有「大馬女神」之稱的彭嘉伊（Jovane）曾參選《2019國際中華小姐競選》，當年被視為大熱的她，雖然最後落敗無緣三甲，但憑甜美的樣子和清純的氣質，回馬來西亞即獲邀擔MV女主角，其後工作接踵而來，又曾參演劇集《非凡三俠》等演出；同時，彭嘉伊亦是不少廣告和品牌的寵兒，成為搶手KOL，深受網民喜愛，現時Instagram（IG）有逾54萬的粉絲，人氣強勁。
而為保持最佳體態，彭嘉伊平日熱愛健身keep fit，也會拍片到IG與粉絲分享成果，但頂多都是少少性感。近日，彭嘉伊卻無預警下突然來一個終極大解放，她在IG分享了5張在峇里Kubu Beach拍攝的噴血泳照，相中，她穿上超性感比堅尼，幼帶上裝，配超高衩T-Back款泳褲，擺出意態撩人的動作，大騷屈機身型線條，堅挺的臀部，再加上全身白滑肌膚，火辣程度衝擊網民眼球！
這輯相一出立刻引起網民騷動，吸引逾7萬人點讚，網民大讚：「女神」、「我的媽，太美了吧」、「好性感的身材」、「你的臀有練到！」，甚至有網民搞笑直呼：「我要報警」。
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