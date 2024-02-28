《獎門人》御用旁白離巢TVB網民不捨　曾捲欠債風波累同事被恐嚇

《獎門人》系列經典旁白「本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括……」的聲音的一定聽過，這位便是無綫資深配音員陳欣的聲音。近日有討論配音員的專頁「日韓動漫綜藝配音影視資訊站」發文表示，從1994年起效力無綫電視粵語配音組的陳欣，已經離開無綫。



陳欣是TVB報幕員，其聲音深入民心，但效力無綫30年的他最近宣告離巢。（電視截圖）

陳欣從90年代起任職配音及報幕員，除了《獎門人》旁白，耳熟能詳的還有動畫《櫻桃小丸子》旁白、《名偵探柯南》的毛利小五郎、《大長今》的「閔大人」閔政浩、《Running Man》的劉在錫等，亦曾擔任無綫粵語配音藝員訓練班導師。而他亦有在電影為李連杰、郭富城、單立文及鄭伊健等配音。陳欣2021年現身無綫節目《好聲好戲》擔任配音節目評判，令神秘面紗終於揭開，他當場分享配音心得，以及演繹一次《獎門人》旁白。

陳欣曾在《好聲好戲》擔演繹《獎門人》旁白，好有親切感。（電視截圖）

不過，近年陳欣屢因欠債見報，TVB藝人宋懿芳（Ken） 就曾收到追數訊息，疑似是「大耳窿」的人士在短訊中表示配音組陳欣留下宋懿芳電話，宋懿芳無奈兼憤怒表示，自己不認識陳欣，問對方：「我亦唔清楚你係點樣拎到我嘅個人資料，仲將我寫成你嘅聯絡人，擔保人，上網一查發現，原來你係慣犯，之前都已經試過一次盜用其他人嘅資料，自己借完錢就玩消失。」又向追數者喊話：「唔使諗靠恐嚇可以喺我依度拎到一分錢。」叫他循法律途徑追討債款。此外，另一位資深配音員龍天生也表示曾收到恐嚇電話及恐嚇信。

按圖睇宋懿芳與追數者對話圖：

資深配音員龍天生都曾因陳欣欠債事件被恐嚇。（電視截圖）

儘管曾捲債務風波新聞，不過陳欣的聲音始終陪住很多香港觀眾長大，所以很多人對其離開感不捨，網民說：「雖然佢私生活咁，但佢係畀咗好多回憶，配得好入神。」、「連大佬級嘅都走埋」。由於今年內，蕭徽勇、梁志達、許盈、廖欣怡等先後離職配音組，網民慨嘆人才流失，擔心配音組往後發展。