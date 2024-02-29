婚後事｜吳紫韻除衫半裸色誘黎諾懿　現實中有兩男曾為佢大打出手

TVB的新劇《婚後事》昨日（28日）播出第三集，今集主角圍繞黎諾懿與賴慰玲，由黎諾懿的視覺去解述今集的故事。黎諾懿是補習天王，賴慰玲則是他的女友兼左右手，亦會幫他處理不少事務，例如風流帳及打擊對手等，所以黎諾懿離不開賴慰玲。

黎諾懿是補習天王，賴慰玲則是他的女友兼左右手。(節目截圖)

今集劇情講到黎諾懿外面有不少的女人，其中一位是吳紫韻，吳紫韻在酒店等黎諾懿。她穿著一件黑色吊帶低胸絲質睡衣，黎諾懿即向她表明：「我哋唔係有共識只係逢場作戲？」吳紫韻問自己有什麼比不上賴慰玲：「幫你抹黑行家之嘛，係人都做到㗎啦！」然後黎諾懿便一手捉住吳紫韻的下巴澄清自己不會做這樣的事。

黎諾懿外面有不少的女人，其中一位是吳紫韻。(節目截圖)

吳紫韻穿著一件黑色吊帶低胸絲質睡衣色誘黎諾懿。(節目截圖)

黎諾懿隨後離開，但吳紫韻卻邊脫衣服邊說：「成日都話好嚟好去，咁樣就走啦？」她企圖用自己的身體去勾引黎諾懿。最後黎諾懿亦成功抵擋了誘惑，留下脫去上衣的吳紫韻在酒店便離去，黎諾懿被網民大讚夠定力，能夠抵擋美女的誘惑，但另一方面亦批評他劇中太多情。

黎諾懿隨後慾離開，但吳紫韻卻邊脫衣服企圖用自己的身體去勾引他。(節目截圖)

黎諾懿隨後慾離開，但吳紫韻卻邊脫衣服企圖用自己的身體去勾引他。(節目截圖)

最後黎諾懿亦成功抵擋了誘惑，留下脫去上衣的吳紫韻在酒店便離去。(節目截圖)

一提到吳紫韻，大家對她都有一定的印象，除了潘梓鋒外，亦會想起鄒兆霆，兩男曾為吳紫韻大打出手。她年前曾被指暗撻已婚《東張西望》前主持潘梓鋒，潘梓峰亦曾經在吳紫韻家中涉嫌打傷鄒兆霆，鄒兆霆左眼眉及左耳有3處撕裂，共縫10針，潘梓峰因傷人罪而被捕。潘梓峰最後亦因為此事而被TVB開除，而吳紫韻亦在年初宣布與鄒兆霆的兩年情「玩完」。

吳紫韻（右）亦在年初宣布與鄒兆霆的兩年情「玩完」。（陳順禎攝）

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