黃智雯台灣遇另一個她見識「愛的迫降」愛情故事　對方老公竟似..

無綫綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，本周嘉賓是藝人黃智雯（Mandy）。節目中Mandy踏足高雄尋找台灣「黃智雯」，Mandy在當地藝術文化中心第一次遇見對方，當時「黃智雯」正坐在三角琴前彈着Mandy主演劇集《三個女人一個「因」》的主題曲《無雙》，甫見面已令Mandy大為感動：「《三個女人一個『因』》呢套劇對我嚟講係演藝事業上一個好大轉捩點，獲得好多觀眾喜愛同埋認同，冇諗過佢會以呢首歌作為見面禮！」

本周嘉賓係黃智雯（Mandy）。

黃智雯s合作演出。

Mandy尋找台灣「黃智雯」！

台灣「黃智雯」彈奏《三個女人一個「因」》主題曲《無雙》給Mandy做見面禮。

香港演藝學院畢業的Mandy熱愛跳舞、演戲，「黃智雯」無獨有偶亦是一位藝術家，她於美國俄亥俄州立大學取得音樂碩士學位，主修鋼琴演奏與鋼琴教學，現在是一位鋼琴老師！兩位「智雯」見面後，「黃智雯」即邀請Mandy回家作客，「黃智雯」仔仔Jason更親自下廚招待Mandy。

Mandy一嚟已經感動到喊。

Mandy一嚟已經感動到喊。

「黃智雯」邀請Mandy返屋企，仔仔Jason仲親自下廚招呼Mandy添。

「黃智雯」邀請Mandy返屋企，仔仔Jason仲親自下廚招呼Mandy添。

Mandy話「黃智雯」老公再來哥有啲似區瑞強。

之後「黃智雯」與Mandy開心分享封塵多年的全家福及婚紗照，並笑言與老公的相遇，也是一場很美麗的意外，原來「黃智雯」當年玩滑翔傘時發生罕見意外，降落在一架車子的車廂內，該名車子司機正是她現在的老公再來哥！「黃智雯」笑言當時老公做了一個舉動，令她決定與這位又醜又黑的男士發展感情。

再來哥因為工作關係，一周只能見太太同仔仔一次。

Mandy為「黃智雯」一家安排活動，等佢哋可以重拾家庭樂。

Mandy為「黃智雯」一家安排活動，等佢哋可以重拾家庭樂。

Mandy為「黃智雯」一家安排活動，等佢哋可以重拾家庭樂。

「黃智雯」這段奇妙的愛情故事，讓Mandy聽得津津樂道，笑言甚有韓劇《愛的迫降》Feel，Mandy還指「黃智雯」老公文質彬彬，驟眼看「有啲似區瑞強」。雖然愛情的起點如此浪漫，不過結婚生仔後，「黃智雯」為了照顧家庭及兒子，已有十年沒有離開高雄；為了配合老公在屏東經營的麵店，夫婦二人每周更只能快閃短聚。

Mandy大談女人經，並以湯圓形容愛情。

黃智雯s玩四手聯彈。

黃智雯s玩四手聯彈。

黃智雯s玩四手聯彈。

為了幫「黃智雯」重拾家庭樂， Mandy為「黃智雯」一家安排放風箏及影全家福，非常有愛。其間兩位「智雯」還在Café大談女人經及愛情經，Mandy搞笑地以中式湯圓形容愛情：「看上去很平凡，但是咬下去裏面的花生和芝麻會慢慢滲出來，就像累積了很久的愛情精粹。」之後二人合體四手聯彈，效果完美，並齊齊落下感動的淚水。

Mandy帶「黃智雯」去新蒲崗尋找舊日足跡。

Mandy帶「黃智雯」去新蒲崗尋找舊日足跡。

Mandy帶「黃智雯」去新蒲崗尋找舊日足跡。

Mandy仲會帶「黃智雯」去到母校香港演藝學院，仲開心share拉筋大法，就咁睇，Mandy筋骨都好柔軟。

Mandy仲會帶「黃智雯」去到母校香港演藝學院，仲開心share拉筋大法，就咁睇，Mandy筋骨都好柔軟。

為了幫「黃智雯」實現環遊世界，Mandy特意安排對方衝出高雄飛到香港，同遊Mandy成長地新蒲崗、品嘗Mandy小時候最愛麵店之外，還到了Mandy母校香港演藝學院尋找初心。最後兩人於電視城合體演出《最美的意外》Monologue（獨腳戲），Mandy在「黃智雯」超動聽的鋼琴伴奏下、用精湛的演技訴說屬於兩個智雯的故事，齊齊本著「選擇你所愛的，熱愛你所選擇的」初心的二人，其間多番落淚，非常感動。

Mandy帶「黃智雯」去到母校香港演藝學院。

智雯s一同演出《最美的意外》Monologue，一個彈琴，一個演戲，Mandy晒演技落淚的同時，還掉了不少真眼淚，勁感人。

智雯s一同演出《最美的意外》Monologue，一個彈琴，一個演戲，Mandy晒演技落淚的同時，還掉了不少真眼淚，勁感人。

智雯s一同演出《最美的意外》Monologue，一個彈琴，一個演戲，Mandy晒演技落淚的同時，還掉了不少真眼淚，勁感人。