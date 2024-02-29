文苑飯莊獲「有啖好食」肥仔讚好食　馬田批評難食引起連串爭議

最近 YouTube頻道「點 Cook Guide」網紅馬田上載了一條日前前往「文苑飯莊」的美食介紹影片，標題則寫上「全港唯一自費真實食評、爆紅IG打卡店只能預約拍攝？」瞬間引發網民相當好奇，到底為什麼需要提前預約？當中有網民踢爆另一位YouTuber的頻道「有啖好食」同樣是介紹該餐廳，卻可以在餐廳範圍四處拍攝，因此引起網民不斷留言攻擊。

最近 YouTube頻道「點 Cook Guide」網紅馬田上載了一條日前前往「文苑飯莊」的美食介紹影片。（YouTuber頻道「點 Cook Guide」截圖）

馬田指「文苑飯莊」營運總監入房禁止他拍攝。（YouTuber頻道「點 Cook Guide」截圖）

馬田承認自己有追問餐廳的營運總監為什麼會禁止他拍攝，對方則回答：「我地都係靠好多media、Foodie都有，要預約或各樣，我地清楚知道先可以安排上可以。」最後馬田與媽媽評價餐廳，更認為難食，尤其是伊麵最差，並表示：「好似擺過夜！」

不過另外一個頻道「有啖好食」主持除了可以在餐廳範圍四周拍攝，還一致好評餐廳的美食，與馬田的食評出入差別很大，令網民相當懷疑是不是收錢寫「鱔稿」。後來「有啖好食」主持急忙在IG限時動態澄清自己是自費去進食，而並非賣廣告，更曬出三個月前消費的單據，有望網民能夠得知真相。

另外一個頻道「有啖好食」主持可以在餐廳範圍四周拍攝。（YouTuber頻道「有啖好食」截圖）

「有啖好食」主持還一致好評餐廳的美食。（YouTuber頻道「有啖好食」截圖）

有網民指根據「有啖好食的收據日期，以及「同朋友去」進食12人餐作出發點，翻查紀錄應餐廳的老闆曾經在IG上載吃12人餐，與「有啖好食的飯友合照是一模一樣，更一度被懷疑實際上是老闆請一眾KOL食飯，「文苑飯莊」官方Facebook慘遭網民留言炮轟，他們分別寫上：「原來拍片影相都要預約，真係好大支野」、「睇完馬田條片，真係好大支嘢呀？YouTube 出咗 3 個鐘，Like 數已經係啲個專頁嘅幾倍」及「我要預約拍攝！」

後來「有啖好食」主持急忙在IG限時動態澄清自己是自費去進食。(IG:perfectcontinuouseat_)

「文苑飯莊」官方Facebook慘遭網民留言炮轟。(「文苑飯莊」官方Facebook)