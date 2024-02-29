鬼故｜半夜青山公路「鬼快相」哄動一時　傳驚動交通部要內部調查

在夜更的士及小巴司機的口耳相傳之中，不時都會聽到某某駛經某條公路時，遇到有「人」站在道路正中央，或是本應無人的公路一旁會站着身穿白衣的女人之類。不過，要講到香港近代，一單有紀錄的靈異事件，就必需要講到1993年由《天天日報》刊出的「鬼快相」。



事件的起末，還要講起1993年12月11日由現今已停刊的《天天日報》，刊出的一則新聞說起，當年《天天日報》以獨家報道「影快車相影到鬼魂」為標題，指新界交通警於青山公路沙倉段打擊超速車輛，在該路段設置了「影快相」。怎料曬出其中一張照片時，卻發現照片右下角出現橙黃光色光暈，當中更出現了一個「老婦」身影。

「天天日報」以獨家報道「影快車相影到鬼魂」為標題，指新界交通警於青山公路沙倉段打擊超速車輛，在該路段設置了「影快相」，照片中出現一個「老婦」身影。（網上圖片）

報道更指，其實就在「影快相」的5天前，該路段就發生過奪命車禍，而被車輾斃的，正正是一名老婦，同時，奪命車禍的司機亦不顧而去。報道面世後，也在社會引起不少話題，有人就指出，老婦因為不明不白被車輾斃，所以死後不得安寧，只可徘徊於事發現場附近。

「天天日報」以獨家報道「影快車相影到鬼魂」為標題，指新界交通警於青山公路沙倉段打擊超速車輛，在該路段設置了「影快相」，照片中出現一個「老婦」身影。（網上圖片）

說回「鬼快相」本身，據報這一張快相因為出現異象，所以交通部不將之作為證據，而令有關司機逃過是次檢控。而「鬼快相」也造成不少哄動，相傳這張照片當年是由報館以10萬買來的，雖知道有關照片為證物，理應不會外傳，所以其後也引起了警方內部調查。不過調查所得卻出人意表，雖然交通部曾在該路段「影快相」，但這一張被登上報的照片卻不屬於該部攝影機拍下的，菲林之中也沒有這一張相片，亦指當年負責的這篇報道的記者並沒有與交通部有任何關聯。有人亦猜測這一張「鬼快相」是偽造的。

「鬼快相」在社會造成轟動，其後更吸引到電影圈將這個題材拍成電影《夜半1點鐘》。（YouTube截圖）

講述春（陳小春 飾）和明（徐錦江 飾）為交通警察，職責為於路邊架起照相機拍攝超速駕駛的車輛，有一日他們版安排去「影快相」，後因 為免老婦阻擋鏡頭，明（徐錦江 飾）將老婦（侯煥玲 飾）推開...（YouTube截圖）

「鬼快相」在社會造成轟動，其後更吸引到電影圈將這個題材拍成電影《夜半1點鐘》。《夜半1點鐘》由葉偉信首次執導，袁詠儀、陳小春和徐錦江等主演。電影分為三部份，分別是「醫院」、「二手車」、「公路」，而其中「公路」部份就是以「鬼快相」為題，講述春（陳小春 飾）和明（徐錦江 飾）為交通警察，職責為於路邊架起照相機拍攝超速駕駛的車輛，有一日他們版安排去「影快相」，後因為免老婦阻擋鏡頭，明（徐錦江 飾）將老婦（侯煥玲 飾）推開，後來照片曬出時竟見到超速駕駛的車輛及這名老婦。結局的最後，就是涉事司機重回舊地，遇上被老婦敲窗。

據資料顯示，當年《夜半1點鐘》票房收六百多萬，算是不錯的成績。

講述春（陳小春 飾）和明（徐錦江 飾）為交通警察，職責為於路邊架起照相機拍攝超速駕駛的車輛，有一日他們版安排去「影快相」，後因 為免老婦阻擋鏡頭，明（徐錦江 飾）將老婦（侯煥玲 飾）推開...（YouTube截圖）