熊黛林睇中逾250萬名錶　百億老公即買勁識做：家庭和睦老婆開心

名模熊黛林（Lynn）在2016年與郭可頌結婚後，誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口幸福美滿。日前熊黛林同老公去了一間專賣名錶的店舖，挑選「新年禮物」，她透露很多有錢人都會幫襯這間錶行，每款錶都至少幾十萬，而且要超級VIP才有資格購買。兩人睇了多款名錶，包括Audemars Piguet、Patek Philippe、Richard Mille、Rolex等等，款款都價值不菲，而熊黛林更睇中一款價值逾250萬的名錶，郭可頌亦非常識做，即刻買給老婆！

好恩愛。（IG@lynnx1010）

一家四口幸福美滿。（IG@lynnx1010）

熊黛林同老公去了一間專賣名錶的店舖。（影片截圖）

要超級VIP才有資格購買。（影片截圖）

愈難買愈好。（影片截圖）

熊黛林試戴了不同款式的名錶，並自爆對錶的要求：「梗係出面最Hit嗰幾隻牌子啦，愈難買愈好。女仔我就鍾意金啲嘅，玫瑰金嗰啲會唔會有㗎？」當店員拿出一隻Richard Mille玫瑰金名錶後，熊黛林即感嘆：「呢隻咪我哋之前話排隊等咗好耐都冇消息嗰個囉？」她試戴上手後更是愛不釋手，即刻決定入手：「幾好，就呢隻啦，因為真係等咗好耐啦嘛，佢哋又冇消息畀我哋。」雖然郭可頌問價時小心翼翼，但見老婆鍾意都即刻買給老婆：「可以有，值得買，家庭和睦，老婆開心。」據知熊黛林睇中的是Richard Mille RM 72-01玫瑰金，價值逾250萬！

郭可頌逐一幫老婆試戴，十分貼心。（影片截圖）

店員拿出一隻Richard Mille玫瑰金名錶。（影片截圖）

愛不釋手。（影片截圖）

好鍾意。（影片截圖）

郭可頌問價時小心翼翼。（影片截圖）

最緊要老婆鍾意！（影片截圖）

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之後兩人又睇了多款名錶，期間郭可頌講得頭頭是道，如數家珍，可見他對名錶甚有研究，而他當日更戴着過百萬的Richard Mille RM 67-02 High Jump，單單是錶帶都要8000元，熊黛林都直言無法理解：「我真的不太知道他們的想法是怎麼樣，這麼一塊表呢，一百多（萬），我覺得真的不理解，不會欣賞，但是對於他們來說真的視如珍寶，錶帶還是這個魔術貼的，魔術貼的8000塊錢一個。」

郭可頌當日戴着過百萬的Richard Mille RM 67-02 High Jump。（影片截圖）

單單是錶帶都要8000元。（影片截圖）

其實收藏名錶對家境富裕的郭可頌來說相信只是愛好之一，郭可頌是郭可盈弟弟，爸爸是經營塑膠廠起家的郭達昌，他除了打理家族生意之外，還兼任5間公司董事，更經營出口貿易公司及創立自家品牌，生意擴展至內地及歐美國家，名副其實是百億富二代！

Dior限量版電動車。（影片截圖）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

放閃！（IG@lynnx1010）

Keep得好。（IG@lynnx1010）

慶祝生日。（IG@lynnx1010）