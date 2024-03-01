白雲富二代前夫江俊霖參加內地戀綜　哈佛畢業做建築師獲封筍盤

現年36歲、擁有豐滿身材的前TVB女星白雲，在2016年與拍拖5年的前港男江俊霖（Kelvin）結婚，成為幸福人妻，但2022年4月卻驚爆兩人在2021年已經低調離婚，有指兩人的婚姻在2020年已出現危機，雙方性格不合兼相處出現問題，加上男家長輩不滿白雲打扮太性感，雖然江俊霖一直努力挽救婚姻，但最後仍離婚收場。白雲離婚後繼續貫徹大膽作風，經常在IG大曬性感照，而江俊霖亦已走出失婚低潮，近日更參加內地戀愛綜藝節目《半熟戀人3》！

白雲在2016年與拍拖5年的前港男江俊霖（Kelvin）結婚。（資料圖片）

白雲身材豐滿。（IG@snowybai）

離婚後繼續貫徹大膽作風。（IG@snowybai）

經常大曬性感照。（IG@snowybai）

江俊霖近日參加內地戀愛綜藝節目《半熟戀人3》。（微博圖片）

四位男嘉賓之一。（微博圖片）

日前節目正式播出，首集共有8位嘉賓，包括四男四女，他們將會在「半熟公寓」中同住一個月，並進行配對。當中41歲的江俊霖自言因普通話不夠流利，加上性格慢熱，所以會比較寡言，但就非常期待在節目中找到一位可以改變他的女生：「我期待將會發生的一切，希望可以在節目裏遇到一個可以點燃我，改變我的女生，因為我已經做好了被改變的準備。」

首集共有8位嘉賓，包括四男四女，他們將會在「半熟公寓」中同住一個月，並進行配對。（微博圖片）

江俊霖自言因普通話不夠流利，加上性格慢熱，所以會比較寡言。（影片截圖）

期待在節目中找到一位可以改變他的女生。（影片截圖）

雖然江俊霖是年齡最大的男嘉賓，但一出場即成為焦點，身穿深色恤衫襯白褲的他，一身打扮斯文清爽，完全看不出真實年齡！身高逾6呎、高大靚仔的江俊霖曾參選香港先生，家境富裕，家族坐擁逾2億物業，他擁有康奈爾大學（Cornell University）建築學士及哈佛大學（Harvard University）建築碩士學位，現時任職建築師，2016年與白雲舉行婚禮時在洲際酒店筵開38圍，前食物及衛生局局長高永文都是賓客之一。

現年41歲的江俊霖是年齡最大的男嘉賓。（影片截圖）

一身打扮斯文清爽。（影片截圖）

2016年與白雲舉行婚禮時在洲際酒店筵開38圍。（資料圖片）

兩人在2021年低調離婚。（資料圖片）

前食物及衛生局局長高永文都是賓客之一。（資料圖片）