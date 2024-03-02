44歲徐子珊退出娛圈5年過神隱生活　突然現身有望復出

現年44歲的徐子珊在2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年的演藝事業，更賣車、賣樓離港，並透露會到歐洲升學。近年子珊絕跡幕前，更將Facebook及IG帳戶都註銷，過着神隱生活，不過仍有漏網之魚，有粉絲仍會到她曾為宣傳珠寶而設的社交媒體帳號下留言，表達對她的思念之情，近日他們的留言亦終得到徐子珊本人回應。

徐子珊自從在2019年年底宣布退出娛樂圈後，完全消失於幕前。（資料圖片）

粉絲們都好有心！（截圖）

儘管這個帳號在2017年之後已停止更新，但讓人意外的是徐子珊竟然點讚了其中一位網民的留言，而這個小小的舉動即惹來網民紛紛猜測，徐子珊是否即將復出。

本人現身點讚！（截圖）

有網民在社交平台分享於香港機場巧遇子珊的經歷。（小紅書圖片）

在2004年參選港姐奪冠後入行的徐子珊，主演過多部劇集，曾是備受力捧的當家花旦，2015年她修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後創立自家設計珠寶品牌，更以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程，直至2019年6月完成課程，同年年底子珊宣布息影，並計劃到歐洲攻讀心理學博士課程。2021年年初子珊以1,760萬成功沽出貝沙灣豪宅，似乎已計劃好賣車賣樓後全面撤港。對上一次現身是去年4月，徐子珊曾到馬來西亞，出席一個慈善籌款晚宴，之後拍片祝賀馬來西亞一間火鍋店開業五周年。

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