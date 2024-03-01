亞洲超星團｜成團之夜門票　李權哲張鎬濂破百萬粉絲人氣最高

《《亞洲超星團》成團之夜總決賽》將於3月9日（星期六）晚假澳門舉行，晉級總決賽的18位超星練習生將於決賽夜接受不同考驗，爭取最終9個出道名額，TVB綜藝專頁（Facebook及Instagram）舉行送決賽門票活動，並將合計選出20位得獎者、每位得獎者可獲得兩張入場門票，一同見證成團一刻﹗



《亞洲超星團》成團之夜總決賽將於3月9日（星期六）晚假澳門銀河綜藝館隆重舉行。

李權哲微博粉絲人數高達670.1萬，人氣強勁。（李權哲微博圖片）

李權哲微博粉絲人數高達670.1萬，人氣強勁。（李權哲微博圖片）

晉級總決賽的18位超星練習生，分別（根據第三輪公演助力排名）是江信熹、李權哲、黃奕斌、奧利、尹俊嵐、陳梁、冼靖峰、趙天翼、梁詩煜、張鎬濂、陳鑫昊、白子奕、金東彬、黃輝雄、張殿甲、文佐匡、譚奕天和林士元。綜觀上述名單，單論微博粉絲人數，人氣最高頭三甲分別是李權哲、張鎬濂和郭殿甲。李權哲微博粉絲人數高達670.1萬，堪稱《超星團》中的人氣王！現年23歲的李權哲於2018年曾參加內地綜藝節目《偶像練習生》，最終排名23名，及後以男團NEXT成員身份正式出道，在隊內擔任領唱，而其中一位隊友更是內地女星范冰冰胞弟范丞丞。樣子精緻的李權哲冧粉絲有一手，不時上載自拍照「報到」，非常識做。

張鎬濂微博粉絲人數高達122.9萬，同樣好高人氣。（張鎬濂微博圖片）

張鎬濂微博粉絲人數高達122.9萬，同樣好高人氣。（張鎬濂微博圖片）

張鎬濂微博粉絲人數高達122.9萬，同樣好高人氣。（張鎬濂微博圖片）

排名第二的是微博粉絲數量達122.9萬的張鎬濂，23歲的鎬濂是莫少聰及洪欣兒子，鎬濂遺傳了父母的優良基因，樣子清秀加上擁188cm身高，堪稱完美Package！主力在內地發展的鎬濂，2019年透過參加選秀節目《以團之名》以男團身份出道，同年7月以港澳台第一成績入讀上海戲劇學院，是一名學霸。第三位則是微博粉絲數量達109.8萬的郭殿甲，19歲的他雖然年紀輕輕，但演出經驗相當豐富，12歲時曾加入成員年齡只有10-13歲的非限定男子組合YHBOYS，以擁有模特兒般完美比例和迷人笑容見稱，更被喻為貼心小暖男。2022年，郭殿甲加入六人男子組合BOYHOOD，在隊內是領舞擔當。

郭殿甲微博粉絲人數高達109.8萬，不容忽視。（郭殿甲微博圖片）

郭殿甲微博粉絲人數高達109.8萬，不容忽視。（郭殿甲微博圖片）

郭殿甲微博粉絲人數高達109.8萬，不容忽視。（郭殿甲微博圖片）