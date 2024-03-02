吳浩康分享入行做前線工友夠養家 考慮進修建造業課程樂見前景

香港建造學院上水院校，於3月1至2日一連兩天舉辦「課程資訊日」，吸引不少有意入行的中學生及在職青年前來體驗。今日「課程資訊日」體驗除有即場課程諮詢及報名，還有雷射掃瞄器、焊接機械人展示的「真‧漢子職業體驗」、AI安全智慧工地系統、製作太陽能機械狗及特色手工藝工作坊等。 該校邀請到建造業議會主席何安誠工程師擔任主禮嘉賓，吳浩康（Deep）亦以嘉賓身份出席啟動禮，分享心路歷程，即場演唱兩首歌曲。

吳浩康分享加入建造業選擇正確令家人安心

吳浩康話當初加入行業是因為「開關」，因為跟他學唱歌的一班學生在開關復常後，返回工作就很忙碌，加上很多人外遊，學生人數急劇下降，而疫情期間他投資的生意嚴重虧蝕，所以為了收入穩定可以養家，使一家人安心，就全靠這份工。

「做藝人長時間等，又冇工開，一切都不能掌握，既要養妻活兒亦不可以盲等，慶幸選擇正確，因為工地做前線工人多勞多得，前景好好。」

準時收工享受家庭樂

講到工作時間，阿Deep話以前好多人認為讀完書做銀行朝九晚五時間穩定，但現時做銀行又點會準時收工，他就準時5點打卡收工。

「我做咗呢行之後，原來係真正令我有番生活！收工可以同阿仔一齊食飯 ! 」

自從加入建造行業，Deep開始認識很多安全問題，初入行時他嫌搞太多安全措施阻慢工作，但漸漸明白安全確實是很重要，這一年間他不斷改進，已適應要注意安全。

學生許遵偉建議吳浩康修讀短期課程

活動上正就讀屋宇裝備監工高等文憑二年級的許遵偉亦建議阿Deep讀短期約幾十日的課程，可以獲得證書，畢業後主要做前線工作。而阿Deep確實只接受過最基礎訓練，聽到兩位學生代表吳海兒Kary及許遵偉分享，都心郁郁希望進修有更大發展。

「今日我都有諮詢過報名課程，原來有好多選擇，建造業係需要好多新血 ! 」Deep更叫同學仔努力找到自己方向，不久將來一齊合作。

「大家完成訓練之後就一齊搭棚架，我親自出糧俾你哋啦 !」

學院學生精心製作六通擺設送予吳浩康

儀式結束前，為感謝吳浩康到場分享，建造業議會主席何安誠先生致送由學院的同學親手製作之六通擺設又名魯班鎖這份紀念品給Deep，並由學院高等文憑同學Jeff 及Kary陪同主席送致紀念品。