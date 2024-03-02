繪麗奈師妹台灣AV女優田井虹作品被全數下架 繪麗奈留言耐人尋味
撰文：林迅景
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台灣網紅胎尼（Tiny）赴日參與日本AV片商的拍攝並改名「田井虹」出道，成為了「繪麗奈師妹」。作品未上架之前已引起不少粉絲留言，但日前台灣AV達人「一劍浣春秋」之在 X（前名：Twitter）上表示，「田井虹」的作品被下架了。
「一劍浣春秋」的文章中，似乎暗示了該片商Faleno在拍攝後不給片酬的可能性，才引致有人伸請將作品下架。對此有網民粉絲都大感不捨，也有人指這一系列操作只是新聞炒作。曾替片商Faleno拍攝AV作品的素海霖（繪麗奈）也在帖文留言，寫道：「faleno不是一間不給片酬的公司，我覺得是其他人。。。個人認為」
就在「一劍浣春秋」發布消息後不久，他也在再次帖文下方轉帖「田井虹」的聲明並公布原因，坦言片商Faleno上架並販售了她不願意公開的內容，而且，她也直指「Faleno與仲介尚未給我任何片酬」。文中她也再次重申，Faleno「完全沒有顧及我意願還是上架了要求刪除的片段」，又指該片商發現有媒體聲浪後，才急急下架有關作品。最後「田井虹」更說：「完成不重視我，當初為什麼邀約我？」
田井虹在這篇IG Story暗指Faleno片商「大細超」，寫道：「情報解禁的部份，正常日本人是提前一個月，香港女優是提前15天，但我是兩天，不覺得非常奇怪嗎？因為他們根本忘記了我啊」文中提到的，似乎就是香港AV女優繪麗奈。