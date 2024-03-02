繪麗奈師妹台灣AV女優田井虹作品被全數下架　繪麗奈留言耐人尋味

台灣網紅胎尼（Tiny）赴日參與日本AV片商的拍攝並改名「田井虹」出道，成為了「繪麗奈師妹」。作品未上架之前已引起不少粉絲留言，但日前台灣AV達人「一劍浣春秋」之在 X（前名：Twitter）上表示，「田井虹」的作品被下架了。



「胎尼」田井虹（IG@tiny219__）

「一劍浣春秋」的文章中，似乎暗示了該片商Faleno在拍攝後不給片酬的可能性，才引致有人伸請將作品下架。對此有網民粉絲都大感不捨，也有人指這一系列操作只是新聞炒作。曾替片商Faleno拍攝AV作品的素海霖（繪麗奈）也在帖文留言，寫道：「faleno不是一間不給片酬的公司，我覺得是其他人。。。個人認為」

繪麗奈也表示自己意見。（X 截圖）

Erena素海霖（繪麗奈）今日親身出席電影《一路向西2 東京AV攻略》公開試鏡活動，吸引過百人排隊參與試鏡。（資料圖片）

第7位 香港女優繪麗奈 AV出道作

本港AV女優繪麗奈曾表示，自從她公布拍AV之後，父母一直未有聯絡她，也沒有任何回應。（「繪麗奈 Erena so」facebook圖片）

Erena素海霖（繪麗奈）與導演鄭峰嵐親自試鏡，吸引過百人排隊參加，場面哄動！（陳順禎 攝）

就在「一劍浣春秋」發布消息後不久，他也在再次帖文下方轉帖「田井虹」的聲明並公布原因，坦言片商Faleno上架並販售了她不願意公開的內容，而且，她也直指「Faleno與仲介尚未給我任何片酬」。文中她也再次重申，Faleno「完全沒有顧及我意願還是上架了要求刪除的片段」，又指該片商發現有媒體聲浪後，才急急下架有關作品。最後「田井虹」更說：「完成不重視我，當初為什麼邀約我？」

「繪麗奈師妹」田井虹有關AV作品被下架的聲明。（X圖片）

「胎尼」田井虹在IG上的聲明，（IG@tiny219__）

田井虹在這篇IG Story暗指Faleno片商「大細超」，寫道：「情報解禁的部份，正常日本人是提前一個月，香港女優是提前15天，但我是兩天，不覺得非常奇怪嗎？因為他們根本忘記了我啊」文中提到的，似乎就是香港AV女優繪麗奈。

「胎尼」田井虹在IG上的聲明，（IG@tiny219__）

「胎尼」田井虹在IG上的聲明，（IG@tiny219__）

「胎尼」田井虹（IG@tiny219__）

「胎尼」田井虹（IG@tiny219__）

「胎尼」田井虹（IG@tiny219__）

「胎尼」田井虹（IG@tiny219__）

「胎尼」田井虹（IG@tiny219__）

「胎尼」田井虹（IG@tiny219__）