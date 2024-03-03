劉玉翠難忘拍《天龍八部》極辛酸　直踩通宵：有必要把命豁出去嗎

現年57歲的劉喬方（前名劉玉翠）近年將事業重心全面轉往內地，甚少在香港幕前出現，但她過往演過不少角色仍令人印象深刻，當中她在《天龍八部》中扮演的阿紫及《鹿鼎記》中扮演的建寧公主至今都是經典。日前劉喬方分享了幾張當年拍攝《天龍八部》時的花絮照，更大爆拍攝過程十分辛苦，她寫道：「幾日幾夜無回家，睡在車內，這樣做演員值得嗎？」

劉喬方（前名劉玉翠）近年將事業重心全面轉往內地。（影片截圖）

劉玉翠在1997年TVB版的《天龍八部》中飾演阿紫。（劇照）

劉玉翠在1997年TVB版的《天龍八部》中飾演阿紫。（劇照）

劉喬方憶述當年拍攝《天龍八部》拍了幾個月，每日5點起床趕6點通告，到公司化妝梳頭後就出發去郊外拍攝外景，她更難忘拍攝一場武打戲時，去到一個「鬼地方」由朝拍到晚，完成外景拍攝後再返公司拍棚景：「繼續打打打，一拍就拍到凌晨3、4點，哈哈，我當時是怎樣熬過來的呢？不是一天半是這種流程，那幾個月以來幾乎天天都是這樣的，好彩的拍得順利的可以早點回家睡2、3個小時，不好彩的話，回家梳洗一下就再開車回公司開工。我試過無數次的帶妝睡覺，連頭套都不拆，因為太太太累了。然後偶爾放一天或半天的假，然後又開始一連幾天沒日沒夜的日子……」

劉喬方憶述當年拍攝《天龍八部》過程辛苦。（小紅書圖片）

劉喬方直言如今回想起來的確捱得很辛苦：「大部分人當然是為了生活，包括我自己也是，但有必要這樣捱更抵夜、把命都豁出去的拼嗎？首先，沒辦法，因為公司的運作就是這樣，熬不住的可以離開，對吧！然而我們卻選擇繼續留下來過這種『鬼生活』，如果不是因為熱愛我真的找不到其他的原因和形容詞！這些美麗的回憶在我的心裏滿滿的盛載着，即使是苦，但我覺得是甘，很回味，即使有酸，但我覺得很酸爽，很過癮、很上頭，哈哈，就是自己犯賤，誰叫我喜歡做演員。」

她形容是「鬼生活」。（小紅書圖片）

但因鍾意做演員決定捱。（小紅書圖片）

劉喬方透露自5歲開始就夢想成為演員，而她亦夢想成真：「能夠成為演員是我一生的榮幸，能夠演到巨著的機會又是微乎其微，能演到阿紫及建寧公主真的像中了六合彩一樣，多謝金庸先生的創造，多謝公司選用我，多謝台前幕後每一位的熱愛、堅持和付出！只要在我的生命中仍然有一位觀眾，我依然會繼續堅持下去的，因為我就是演員！」

劉玉翠塑造了一個蠻橫、霸道、頑皮的建寧公主，網民認為她扮演的角色是最貼近原著的。（劇照）

劉玉翠在新版《天龍八部》中升呢變成阿紫親母阮星竹。（微博圖片）

劉喬方入行第一部電影是《廟街皇后》，她更憑悲情舞女阿Yan一角勇奪香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎，其後又參演了不少劇集。2011年劉喬方約滿TVB後離巢，翌年轉投HKTV，但因港視不獲發牌，她在2013年宣布離開，不過劉玉翠就堅拒重返TVB，其後更北上發展。近年除了拍戲之外，她亦有參加內地綜藝節目，加入直播帶貨行列，閒時又相約圈中好友聚會，生活自在。

生活自在。（微博@劉喬方就是劉玉翠）

分享飲食心得。（影片截圖）