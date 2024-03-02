葉子楣爆已故男友曾裝偷聽器致分手　憶對方猝逝即淚崩痛哭

現年57歲的葉子楣（Amy）在90年代初憑驕人身材及性感演出，由香港紅到台灣以至東南亞，成為港產電影的性感象徵之一。不過葉子楣在1992年與脊骨神經科醫生呂鍚照拍拖後，拍完電影《地下裁決》就絕跡演藝圈，為愛情收山神隱近30年。2018年呂鍚照突然離世，葉子楣亦在去年底再度曝光，近日她接受電台節目《星光背後》專訪，暢談復出及無悔三級路，憶及痛失相伴26年的至愛時，葉子楣更首度淚崩於人前。

近日葉子楣接受電台節目《星光背後》專訪。（IG@terryleungsc）

近期葉子楣不時公開露面。

葉子楣1988年由亞視轉投嘉禾拍電影，憑《神勇飛虎霸王花》備受關注，首部三級片是1990年票房過千萬的《聊齋艷譚》，她透露當初是麥當雄令她走上艷星之路：「是我欣賞的麥當雄遊說我，他說只需性感，但不用露（點），會拍得我好靚。當時不可不拍，因為簽了嘉禾，那就嘗試，但後期是越拍越不開心，因為很多動作、表情尺度自己不太喜歡。」之後葉子楣再拍《玉蒲團》或其他三級片都緊守三點不露，即使片商高價利誘亦不為所動：「這是我底線及堅持，因為我認為一露了，就沒有神秘感。」提及一直被質疑身材造假，葉子楣就直言從沒有嬲：「聽慣，冇所謂，冇可能全世界都喜歡你，嬲只自己辛苦。」

葉子楣首部三級片是1990年票房過千萬的《聊齋艷譚》。（影片截圖）

葉子楣身材出眾，就算三點不露都已夠收宣傳之效。（電影截圖）

1992年只有26歲的葉子楣認識了醫生男友呂鍚照，她與男友同居26年來亦是住在她名下物業。葉子楣欣賞男友怕醜、緊張她，亦不介意對方曾有過一段婚姻及有兒子：「我不喜歡那些青靚白淨，離過婚更好，人更成熟，他有小朋友，更加不用自己生！」葉子楣承認當年應男友要求於1994年拍完最後一部電影便退出娛樂圈，但其實兩人相戀26年來曾因男友太緊張導致分手：「就是他太緊張我！就是第5年，發現他在家電話裝了偷聽器，這怎相處下去？鬧交鬧到分開後，他求我原諒復合，以後大家給予對方空間，才相處得很好。」

葉子楣身材出眾。（影片截圖）

葉子楣承認當年應男友要求於1994年拍完最後一部電影便退出娛樂圈。（YouTube影片截圖）

葉子楣與呂鍚照拍拖26年以來，一直堅持經濟獨立，不求名份亦不曾要求伴侶生前立下遺囑：「好多女人忍不到，但我沒所謂，一個男人離了婚，都已經要給一半身家給太太；而醫務所留給兒子也應該，一來我們沒結婚，二來或許他覺得因為我虧欠了兒子。」

葉子楣是當年紅極一時的艷星。（影片截圖）

2018年呂鍚照於日本公幹期間因心臟病發突然離世，被問到當時有沒有徬徨、怎接受現實時，堅強的葉子媚在節目中都忍不住淚崩痛哭：「他每次搭飛機我都有心理準備，始終他有心臟病。那天他兩個家姊跟細妹，還有姐夫共4個人，說在我家樓下要上來，我已經知出事。他們不想我一個人在家，驚我出事，就想跟我見面講。最初我都好堅強……但當他們走……嗚……我就攬住他們哭！真的忍不到，就算一個女人怎堅強，始終一起26年。他家姊驚我有事，幸好我有運動，令我開心無抑鬱。到現在我重新出來，所有朋友對我好好……嗚，你知嗎？我最開心是現在，因為重新出來，每個朋友都對我好，個個人都話我對人好，令我明白只要你對人好，上天一定有回報。」

葉子媚在節目中忍不住淚崩痛哭。（YouTube影片截圖）

葉子楣神隱多年，但身材依然驕人，她自言多年來一直有keep fit，最初再曝光但不等於要復出大銀幕，她說：「從來沒想復出，最初只開心和一班從前好友一起玩，陳欣健見我keep到咁弗，問我有沒有想過復出，我還答『無喎！』後來越多圈中朋友問起，我才會想，感覺自己仍有戲癮。」她坦言龍年的確有復出拍電影大計，但細節有待公布：「角色是有突破，是有戲發揮，不只賣性感。」

葉子楣神隱多年，但身材依然驕人。（資料圖片）

積極復出。（資料圖片）

葉子楣與好友聚會，大展歌喉。（影片截圖）

全程充滿感情。（影片截圖）