唐奕聰逝世3週年　Ronny@Mr.發文悼念分享相處點滴：Miss you sir

香港殿堂級樂隊太極成員、兼著名音樂人唐奕聰（Gary Tong），於2021年被發現於家中昏迷不醒，最終不治，終年57歲。唐奕聰生前離不開音樂，熟悉作曲、編曲、監製、音樂總監等後期工作，同時又會為其他歌手的演唱會中擔任鍵琴手，以及用心提攜樂隊後備，Mr.正是其中一隊。

不經不覺，Gary Tong唐奕聰離開了大家3年。（資料圖片）

唐奕聰生前用心提攜樂隊後備，Mr.正是其中一隊。（資料圖片）

轉眼間，唐奕聰已離開了大家3年，但大家對他的思念未有減退，昨日（2/3）籍住唐奕聰逝世3週年的日子，Mr.結他手黎澤恩（Ronny）在社交平台發文悼念，分享與對方生前的相處之道，他以「Mr. 樂隊的其中一個爸 今天是你離開第三年」為題，寫道：「2021年1月某天的某個時間，因為你找回了我的東西，所以我過來找你。我看到這個鋼琴，2013年紅館的演唱會我要表演彈鋼琴，我每天就是過來這裏練習，這個鋼琴還是那樣的熟悉。我跟你說，我要一張耍帥的照片。我們重疊的命途𥚃 、分針，也從此停留在這裏，兩個月之後，你走了。三年後的今天，你心愛的樂隊，在台上繼續表演，相信也許你也在。音樂，因為人所以有生命，Miss you sir」。而Mr.主音布志綸（Alan）亦有在社交平台分享與唐奕聰的合照，寫上：「永遠懷念你」。

Ronny發文悼念與Gary Tong。（小紅書@朗尼先生）

Ronny彈起這鋼琴，回想起與Gary Tong的相處。（小紅書@朗尼先生）

Ronny對Gary Tong的思念不減。（小紅書@朗尼先生）

唐奕聰生前對Mr.影響非常深，結他手譚傑明（MJ）尊稱對方為老師，曾表示：「如果當初無Gary，Mr.樂隊嘅音樂唔會取得我地（哋）曾經有嘅成就，我地（哋）嘅音色唔會係咁，一直都係佢同我講：『樂隊應該要有樂隊嘅模樣。』亦都係佢教我，一首歌入面點樣拿捏平衡主流同另類，令我對打後嘅製作獲益不淺。」

當年Alan及Ronny亦有現身電視城錄影節目《勁歌金曲 懷念唐奕聰》。（陳順禎攝）

Alan亦有在社交平台分享與唐奕聰的合照，懷念之情不減。（IG@mralan229）