婚後事｜第6-10集劇情劇透　黎諾懿失賴慰玲轉追「朋友妻」陳自瑤

無綫（TVB）劇集《婚後事》第6-10集劇情劇透



王敏奕是自由身編劇與網台愛情節目主持，亦是羅子溢的婚外情對象。（《婚後事》劇照）

王敏奕為解救羅子溢，聽黎諾懿指示到西貢暫避。及後羅子溢離婚成定局，王敏奕想回老家，但賴慰玲卻叫她離開香港。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第六集 (03/04)

（呂靜海視點）王敏奕是自由身編劇與網台愛情節目主持，亦是羅子溢的婚外情對象。王敏奕被《婚後事》網暴拖累，外祖母花婆更因此受傷。王敏奕為解救羅子溢，聽黎諾懿指示到西貢暫避。及後羅子溢離婚成定局，王敏奕想回老家，但賴慰玲卻叫她離開香港。王敏奕找陳自瑤對質，因此第一次翻閱《婚後事》，驚見自己於羅子溢筆下是個存心誘惑他的放蕩女人。王敏奕崩潰，因她自問對羅子溢自制自持，不問回報，是單純、超然、神聖的真愛，她找羅子溢對質……

王敏奕為解救羅子溢，聽黎諾懿指示到西貢暫避。及後羅子溢離婚成定局，王敏奕想回老家，但賴慰玲卻叫她離開香港。（《婚後事》劇照）

王敏奕為解救羅子溢，聽黎諾懿指示到西貢暫避。及後羅子溢離婚成定局，王敏奕想回老家，但賴慰玲卻叫她離開香港。（《婚後事》劇照）

羅子溢得知父親煒烈患癌大受打擊，陳自瑤又不諒解，夫妻經常爭吵。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第七集 (03/05)

（潘善仁視點）當初羅子溢得知父親煒烈患癌大受打擊，陳自瑤又不諒解，夫妻經常爭吵。王敏奕跟羅子溢有靈性溝通，時刻都像在誘惑羅子溢，羅子溢竭力壓抑慾望。羅子溢終於在妻女外遊的一晚，避無可避地跟王敏奕獨處……陳自瑤逮到羅子溢徹夜不歸，羅子溢無從辯解承認出軌。陳自瑤為了鄭淽月，口裡說重新開始，實際跟羅子溢分床而睡，夫妻關係冰封。羅子溢自覺罪無可恕，寫成《婚後事》宣洩內心痛苦，成後來離婚導火線。返回當下，王敏奕就《婚後事》來找羅子溢對質……

羅子溢自覺罪無可恕，寫成《婚後事》宣洩內心痛苦，成後來離婚導火線。返回當下，王敏奕就《婚後事》來找羅子溢對質……（《婚後事》劇照）

王敏奕的好友羅天宇，是個為理想打拼的導演，他不談戀愛，平日只會通過手機交友程式約炮。（《婚後事》劇照）

羅天宇自問招惹不起愛情狂王敏奕，就算有一刻遐想都會立即拋開，但求友誼萬歲。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第八集 (03/06)

（程天暉視點）王敏奕的好友羅天宇，是個為理想打拼的導演，他不談戀愛，平日只會通過手機交友程式約炮。羅天宇一直是王敏奕的後盾，因二人於大學時代就已認識，又投身同一行業，互相扶持、收留、接濟，見證對方的情事。時羅天宇喜見王敏奕打算放低羅子溢，卻跟王敏奕於夜店裡踫到羅子溢。眼見王敏奕對羅子溢仍有眷戀，羅天宇心底有一絲刺痛，仍自我開脫是因為怪罪王敏奕重色輕友。羅天宇自問招惹不起愛情狂王敏奕，就算有一刻遐想都會立即拋開，但求友誼萬歲。

賴慰玲越來越無法容忍黎諾懿心裡有陳自瑤，黎諾懿越是闊綽、體貼，賴慰玲越覺得他是出於愧疚。（《婚後事》劇照）

王敏奕找陳自瑤對質，因此第一次翻閱《婚後事》，驚見自己於羅子溢筆下是個存心誘惑他的放蕩女人。王敏奕崩潰，因她自問對羅子溢自制自持，不問回報，是單純、超然、神聖的真愛，她找羅子溢對質……（《婚後事》劇照）

陳自瑤逼迫鄭淽月用功，母女同樣痛苦。陳自瑤卻見羅子溢過得比她好，心裡怪責羅子溢令她要單獨育兒。（《婚後事》劇照）

陳自瑤逼迫鄭淽月用功，母女同樣痛苦。陳自瑤卻見羅子溢過得比她好，心裡怪責羅子溢令她要單獨育兒。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第九集 (03/07)

（張明芯與呂靜林視點）陳自瑤逼迫鄭淽月用功，母女同樣痛苦。陳自瑤卻見羅子溢過得比她好，心裡怪責羅子溢令她要單獨育兒。鄭淽月反抗陳自瑤，黎諾懿寄語陳自瑤不要再力求完美地奉獻，逼迫別人接收，然後自覺是關係裡唯一的受害者。陳自瑤學習放手……賴慰玲越來越無法容忍黎諾懿心裡有陳自瑤，黎諾懿越是闊綽、體貼，賴慰玲越覺得他是出於愧疚。賴慰玲奢望跟黎諾懿到日本生活，重新開始，卻發現黎諾懿當初叫她在日本開設的生意，原來……賴慰玲心死，決定離開黎諾懿。

賴慰玲奢望跟黎諾懿到日本生活，重新開始，卻發現黎諾懿當初叫她在日本開設的生意，原來……賴慰玲心死，決定離開黎諾懿。（《婚後事》劇照）

黎諾懿恍然羅子溢早知他對陳自瑤有意。（《婚後事》劇照）

《婚後事》第十集 (03/08)

（甘誠鈞視點）黎諾懿自從收留羅子溢在補習中心任教，覺得羅子溢為避嫌而疏遠他。黎諾懿拉攏羅子溢跟富豪們喝酒，好讓他出售《婚後事》版權，但席間羅子溢跟黎諾懿爭執大打出手。黎諾懿恍然羅子溢早知他對陳自瑤有意。另一方面，黎諾懿設法補償賴慰玲，未料發現蛛絲馬跡，回想前事，驚覺賴慰玲在他身邊從來都是痛苦。黎諾懿看穿賴慰玲想離開，殘忍又慈悲地放生她。黎諾懿終明白仍有人性與惻隱，便無不忠的資格。同時，黎諾懿不甘被羅子溢瞧扁，決定嘗試忠誠，追求陳自瑤。

黎諾懿恍然羅子溢早知他對陳自瑤有意。另一方面，黎諾懿設法補償賴慰玲，未料發現蛛絲馬跡，回想前事，驚覺賴慰玲在他身邊從來都是痛苦。（《婚後事》劇照）