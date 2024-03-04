鬼故｜曼谷最猛鬼酒店「沒有之一」　有尋芳客開門驚見美女變焦屍

踏入三月是到東南亞等地的旅遊季節，特別是泰國，香港人大多會選擇避開6至9月這個炎熱的時段，而選擇3-5月，9-12月這些較涼爽的月份。到泰國旅行，除了擔心水土不服外，不少人都害怕住酒店時遇上「好兄弟」。



踏入三月是到東南亞等地的旅遊季節，特別是泰國。（YouTube截圖）

當地流傳不少「猛鬼酒店」，其中一間就是位於曼谷的曼谷皇宮酒店（Bangkok Palace Hotel）。（YouTube截圖）

當地流傳不少「猛鬼酒店」，其中一間就是位於曼谷的曼谷皇宮酒店（Bangkok Palace Hotel）。據網上流傳，遠在幾十年前，1980年代至1990年代的時候，這間酒度位於熱門的紅燈區。怎料有一天發生一起意外，碧武里新路發生油罐車翻覆爆炸！

意外造成了近100人死傷，而且酒店附近的一棟兩層高，住了很多性工作者的平房因火災而葬身火海。相傳，可能是死去的靈魂不得安寧，所以留在人間繼續進行他們生前的生活，所以火災後，平房的附近戲院和商場都相繼傳出鬧鬼，最終結業。這間「剩下」的酒店，亦成為了當地有名的「猛鬼酒店」。由李心潔主演的，2002年電影《見鬼》當中，也曾出現過這一橋段，間接也增加了入往曼谷皇宮酒店時恐怖感。

由李心潔主演的，2002年電影《見鬼》當中，也曾出現過這一橋段，間接也增加了入往曼谷皇宮酒店時恐怖感。（網上圖片）

火災後，平房的附近戲院和商場都相繼傳出鬧鬼，最終結業。這間「剩下」的酒店，亦成為了當地有名的「猛鬼酒店」。（YouTube截圖）

關於這間酒店的猛鬼傳聞十分多，有人指夜半時分房門周不時都會被敲個不停，但開門時又會看不見人影，就連翻查閉路電視都看不到人。又有人在房中睡覺時被「鬼壓床」。最恐怖的是，有尋芳客在附近與性工作者談好價錢後直接到酒店開房，由大堂到坐升降機都沒有發生異樣，但...

關於這間酒店的猛鬼傳聞十分多，有人指夜半時分房門周不時都會被敲個不停，但開門時又會看不見人影，就連翻查閉路電視都看不到人。（YouTube截圖）

當尋芳客擁着美女，打算打開房門入內享受溫柔鄉之際，旁邊的美女卻消失了，取以代之的是，美女變成了一具焦屍橫躺在床上，嚇到尋芳客即時奪門而出逃離酒店。其後，酒店嘗試在大堂放置觀音像鎮宅，但效果不大，酒店內仍然經常傳出靈異事件。