中年好聲音2｜花生友「未卜先知」估有反高潮：唔簽約會被淘汰

《中年好聲音2》昨晚（03/3）播出十強決戰一集，最後林若盈以80分被淘汰，而今輯冠軍人馬安雅希則以92分成為首位，並獲評審張佳添選為MVP。



《中年好聲音2》今晚（03/3）播出十強決戰一集，最後林若盈以80分被淘汰。（《中年好聲音2》截圖）

《中年好聲音2》今晚（03/3）播出十強決戰一集，最後林若盈以80分被淘汰。（《中年好聲音2》截圖）

這一輯兩小時加長的《中年好聲音2》有相當多看點，例如陳俞霏與XiX 5位小妹妹唱《全身暑假》獲得好評，安雅希與黃洛妍兩位唱將聯手唱《我不難過》成功感動評審和網民，古淖文和冼靖峰唱《祝君好》亦獲得91分高分，而譚輝智和趙頌宜合唱的《敢愛敢做》雖說不上非常出色，但也獲得中游分數87分。

黃劍文，金永衡。（《中年好聲音2》截圖）

顏米羔，彭家賢。（《中年好聲音2》截圖）

林若盈，趙小婷。（《中年好聲音2》截圖）

陳俞霏，XiX。（《中年好聲音2》截圖）

古淖文，冼靖峰。（《中年好聲音2》截圖）

陳蒨葶，文凱婷。（《中年好聲音2》截圖）

對於林若盈被foul，有網民就指她留到10強實屬好運，認為她的實力未夠，不過也有網民直言：「我覺得陳蒨婷差過劉威煌」、「其實若盈好過蒨婷」、「我覺得今晚陳蒨婷走比較公平」。其實陳蒨婷一組只是拿到84分，僅比最低分的林若盈多出4分，實在有些危險。

安雅希，黃洛妍。（《中年好聲音2》截圖）

劉威煌，劉詠彤。（《中年好聲音2》截圖）

網上討論區中，有網民預測眾位參加者的走勢，寫道：「輝智呢兩集分數加埋落後好多呀，可能因為唔簽約會被淘汰，大家想睇佢就好睇埋呢兩集喇 ……（傻啦，如果我寫劇本，我都會將其中一個大熱門寫到面臨淘汰邊緣，等大家心慌慌，最後成功扭轉劣勢入到決賽，等大家嚇餐死）」，表示這兩集譚輝智的表現一切都是跟着劇本走，待臨近被淘汰邊緣才會為他安排一個反高潮。

真係「什麼也被你看穿了」。（截圖）

沈宗賢，趙紫諾。（《中年好聲音2》截圖）