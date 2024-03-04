中年好聲音2｜花生友「未卜先知」估有反高潮：唔簽約會被淘汰
撰文：林迅景
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《中年好聲音2》昨晚（03/3）播出十強決戰一集，最後林若盈以80分被淘汰，而今輯冠軍人馬安雅希則以92分成為首位，並獲評審張佳添選為MVP。
這一輯兩小時加長的《中年好聲音2》有相當多看點，例如陳俞霏與XiX 5位小妹妹唱《全身暑假》獲得好評，安雅希與黃洛妍兩位唱將聯手唱《我不難過》成功感動評審和網民，古淖文和冼靖峰唱《祝君好》亦獲得91分高分，而譚輝智和趙頌宜合唱的《敢愛敢做》雖說不上非常出色，但也獲得中游分數87分。
對於林若盈被foul，有網民就指她留到10強實屬好運，認為她的實力未夠，不過也有網民直言：「我覺得陳蒨婷差過劉威煌」、「其實若盈好過蒨婷」、「我覺得今晚陳蒨婷走比較公平」。其實陳蒨婷一組只是拿到84分，僅比最低分的林若盈多出4分，實在有些危險。
網上討論區中，有網民預測眾位參加者的走勢，寫道：「輝智呢兩集分數加埋落後好多呀，可能因為唔簽約會被淘汰，大家想睇佢就好睇埋呢兩集喇 ……（傻啦，如果我寫劇本，我都會將其中一個大熱門寫到面臨淘汰邊緣，等大家心慌慌，最後成功扭轉劣勢入到決賽，等大家嚇餐死）」，表示這兩集譚輝智的表現一切都是跟着劇本走，待臨近被淘汰邊緣才會為他安排一個反高潮。