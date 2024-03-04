陳子聰病癒首亮相何超儀撐拐杖陪伴　吳浩康預告CLOSER重新活躍

久未露面的陳子聰聯同24味出席《The Wild Ones Music Festival》第二場，陳子聰出場成為全場焦點，台下歡呼聲不絕為他打氣！



久未露面的陳子聰聯同24味出席《The Wild Ones Music Festival》第二場

陳子聰出場成為全場焦點，台下歡呼聲不絕為他打氣！

久未露面的陳子聰狀態大勇。

陳子聰表示再踏舞台感覺開心，笑言每次演出都會緊張，見到台下觀眾投入，大讚香港Fans好氣氛：「有一樣嘢真係好多謝香嘅港市民，真係好多愛，我喺邊都會走埋嚟祝福我身體健康，真係好感謝！香港人真係好多愛！」隊友台上飲酒唱歌，陳子聰就話自己戒酒多年，珍惜身邊嘅一切：「我2016年開始已經冇飲酒，我飲夠啦！依家飲食都好清淡，經歷過呢啲階段，你會感恩，你嘅生命會自然乖啲。」

何超儀默默在台下支持陳子聰。

太太何超儀亦在場支持，直言老公表現滿分：「其實佢身體仲好過我，我覺得我老公今晚係好型！好在佢聽我話，本來佢好想紮髻，我就叫佢放番啲頭髮落嚟，仲帶佢去行街買衫添。」而隊友Brain見陳子聰重回舞台感興奮，激動到爆粗為好友打氣：「只要佢搞掂晒，我哋就可以做多啲騷！」

陳子聰下月將再做手術。

同場嘅盧巧音現身為樂迷帶驚喜，除外套更搞到熱血沸騰：「咁耐冇見大家咪除吓囉（再性感啲？）夠啦，問吓Sammy先啦！」而KOLOR即將舉行巡演，更計劃去英國放假：「好多朋友喺英國，可能邀請啲朋友陪我地跑步做運動，了解吓大家啲文化。下年我地20周年，會出威士忌紀念版，應該會搞演唱會慶祝。」

而吳浩康近日工作不斷，呢日以組合CLOSER單位現身：「嚟緊兩邊都會參與，因為都係兩批觀眾，而下一站個人演唱會嚟緊都會公佈。」

盧巧音除外套更搞到熱血沸騰。