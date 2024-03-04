羅毓儀宣布與圈外男友分手　戀情曝光不被網民看好女方曾力撐

羅毓儀（Yuki）前年憑《下流上車族》彈起，憑其童顏外形及細細粒的身形被外界大讚是該角色的最佳人選，其戀情亦被掘出。不過，今日她在社交平台上宣布與男友分手，內文指：「我同咪咪幾個月前已經分開咗，因為我哋大家都需要啲時間沉澱，所以冇第一時間通知大家，但大家唔使擔心，我地係和平分手，再見亦是朋友。樂隊亦會繼續營運，而YouTube chanel『咪咪Yuki觀察日記』將會重新命名，多謝大家一直以來嘅支持。」

羅毓儀宣布與圈外男友分手。（IG@yukyukyukee）

羅毓儀宣布與男友分手。（IG：@mike_314）

羅毓儀平時熱愛電玩愛cosplay，亦非常喜歡夾band，她和拍拖三年的圈外前男友Mike經常以孖公仔姿態拍影片，並共同經營一個名為《咪咪Yuki觀察日記》的YouTube頻道。早前她在拍攝《下流上車族》期間更帶男友一同到將軍澳電視城參觀，影片中羅毓儀帶住男友參觀劇中車蔓蔓的家，又一邊打情罵俏地訪問劇中其他演員，就連她劇中的媽媽江美儀都有入鏡。

羅毓儀和Mike共同經營一個名為《咪咪Yuki觀察日記》的YouTube頻道。（YouTube：咪咪Yuki觀察日記）

早前她在拍攝《下流上車族》期間更帶男友一同到將軍澳電視城參觀。（YouTube：咪咪Yuki觀察日記）

羅毓儀劇中的媽媽江美儀都有入鏡。（YouTube：咪咪Yuki觀察日記）

羅毓儀與前男友Mike於七年前開始一齊拍片，兩人年紀相若，更志同道合喜歡夾band，組成業餘樂隊「MochiIce」，羅毓儀彈電子結他，而Mike則是鼓手。此外，他們更同樣喜歡動漫，每年動漫節都會一齊cosplay。

羅毓儀彈電子結他。（IG：@mike_314）

Mike是鼓手。（IG：@mike_314）

雖然當初兩人愛得高調，經常在網上展現出如膠似漆的一面，然而他們卻不被外界看好，除了因為兩人外形不相襯之外，羅毓儀更是高材生出身，當年以一級榮譽成績畢業於香港城市大學，獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位。雖然外界對Mike的認識不多，不知道他的背景及職業等等，但不少網民指表示他經常跟出跟入，孖住羅毓儀拍片上YouTube吸like，又狠踩兩人不相襯，不過羅毓儀未有被負評影響，依然公開力挺男友，大讚他「超級靚仔有型有才華又可愛」。

羅毓儀曾大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。（IG：@mike_314）